Educación y Sindicalismo

Una reminiscencia histórica

Nada puede ser igual si lo que se persigue es dual

La división de las grandes logias son provocadas por individuos inconscientes o casi inconscientes, viciosos, de malas costumbres, de conciencia mal orientada… buscando la manera de dar mayor expansión a sus vicios a costa de la buena fe de los hermanos honrados.

Todos estos elementos no pierden ocasión y aprovechan cualquier desacuerdo y aún existan al desorden para aprovecharlo en su propio bien.. Es posible que en el Potosí, más que en cualquier otro Oriente, se tengan dificultades con elementos que están con el deliberad propósito de disolver los Cuerpos”.- Dr. Jesus García Delegado por la Gran Logia “El Potosí” al Primer Congreso Masónico Nacional efectuado en 1925 y Secretario del mismo evento. En tal ocasión el Dr. Méndez agregó: “Que del seno de este Congreso surjan comisiones… que trabajen por el acercamiento y la armonización y la fusión de los cuerpos regulares y los disidentes”. El Dr. Arturo Méndez y el profesor Francisco C. Rodríguez de la misma Gran Logia “El Potosí” fueron nombrados como Presidente y relator respectivamente acatando los tres delegados potosinos el Protocolo de Unidad Masónica.

AN el Primer Congreso Masónico Nacional de 1925, con asistencia de 13 Grandes Logias de la República Mexicana estableció: “los niños en edad escolar concurrirán cinco días a la semana a los planteles educativos” -queda prohibida por antipedagógica toda enseñanza que en sábados y domingos venga a aumentar los cinco días de trabajo intelectual de la semana -Contrarestar en toda ocasión que se presente, la nociva y jesuítica enseñanza a los niños en las iglesias y fuera de ellas a estos acuerdos educativos llegados en el Primer Congreso Masónico se agregó: “velar por el niño, por ese ciudadano del futuro, velar por la vejez por los que ya cansados y quizá rendidos por el peso de la vida merecen toda nuestra atención y cariño, velar por los desvalidos”.

¿Por qué Recordamos los acuerdos de ese Primer Congreso Masónico Nacional efectuado en 1925 en Monterrey, N.L. (orientes) al no imbuir en los miembros de los talleres las enseñanzas básicas de la masonería antigua; la finalidad de la filosofía operativa de las logias en la referencia de unidad, paz y concordia no solo sostenida en el Congreso de 1925 sino desde1835 y 1890 y aún antes, se ha mantenido constantemente pueslo que unos unen otros los destruyenpues la iniquidad del hombre no mide sus alcances sino hasta que la envidia e intrigaA sacia sus instintos. Ayer, en ese álgido ayer eso pasó y hoy trata de resalir.

EN MIS 50 años de vida masónica, actuante, operante, constante y permanente, he conocido palmo a palmo la historia, antigua y presente, de la institución que cobija a los “hombres libres” cobijados bajo la tríada de la Luz; en mis ¡Siete! Libros sobre la masonería y su historia he desgranado todo el arcoíris de su filosofía especialmente en el de “en busca del dios” bajo una enseñanza muy superior a las de otras creencias. Hoy, se avecina otra ocasión de buscar la unidad para preservar la tríada de los hijos de la luz. Se aproxima otro aniversario de la Gran Logia “E Potosí”.

