Educación y sindicalismo

A veces sin darnos cuenta la cosa está que revienta.

NADA PODRÁ ACONTECER fuera de lo común en cuanto a las reuniones bipolares (¿?) que se están desarrollando a lo largo y ancho de la geografía potosina. Las giras gubernamentales o las juntas sindicales, con referencia especial del magisterio, llevan dos finalidades: primero, en el caso gubernativo, las acciones de apoyo a las comunidades municipales conllevan la finalidad de cumplir con las promesas pendientes tratando de dar lo que se pidió y al mismo tiempo preparar terreno para la próxima sucesión de gubernatura.

POR LO QUE refiere a la cosa sindical magisterial, no hay semana laboral que no se realice reunión “oficial” so pretexto de la “mejora continua” educativa. Si bien, si revisten características temáticas sobre parámetros de enseñanza, también se aprovecha la ocasión para medir la temperatura política interna de cada delegación sindical con miras al próximo congreso estatal seccional; en otras palabras, el patrón Sep-Sege se pone de acuerdo para convocar a supervisores, jefes de enseñanza, jefaturas de sector (en preescolar, primaria y secundaria) o directores y maestros de grupo por zona o delegación.

PARA EL CASO es lo mismo pues aparte de tratar lo educativo con repetición de proyectos, planes y programas sin cambio pues el desarrollo no tiene nada nuevo porque estamos apenas en el comienzo de la segunda parte del ciclo escolar y lo que se lleva actuado es lo que se planeo al final del 18-19 y principios del actual. Por lo tanto solo están analizando lo que se ha llevado a efecto para conocer si hay adelanto, retraso o estancamiento; así, en cada reunión de maestros hay oportunidad de “colar” la política sindical y preparar terreno para integrar los grupos de “combate”.

Y A PROPÓSITO, en ninguna reunión sea de la que sea hasta el momento, ha entrado a debate, propuesta, plan o proyecto algo referente a lo decretado por el Congreso del Estado en cuanto al “2020 AÑO DE LA CULTURA PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL”, bueno al menos no se sabe nada de lo que hayan hecho o pretendan hacer al respecto ni tampoco a nivel gubernativo se sabe de alguna acción al ídem.

CON LOS CASOS de infanticidio acontecidos en los últimos días, deberían de emprenderse acciones dirigidas ya no a lo del trabajo infantil que de todas maneras se seguirán dando con explotación y sin ella, sino a la PROTECCIÓN INFANTIL dentro y fuera del hogar o de la escuela; protección que debe de llevar hasta el ámbito religioso por aquello de la pedofilia manifiesta en los diferentes estratos sociales. Enseñar a los niños con quien estar, con quien ir, con quien jugar, a quien seguir debe de ser papel no solo del padre de familia sino de los maestros en todos sus niveles. La participación conjunta debe de definir acciones.

COSAS QUE SUCEDIERON.- Por otro lado y fuera del contexto común, deberemos de decir que la exposición de libros de texto de secundaria desarrollada el pasado jueves y viernes revistió expectativas interesantes; en dos días las mejores editoriales del país (10) expusieron sus libros y obsequiaron títulos a los maestros visitantes. Buen punto.

ANEXO UNO.- La Gran Logia “EL POTOSI” estructura nuevos programas de acción. Sus 45 talleres tienen nuevas venturas y fraguan buenos planes de trabajo. Buen punto.

ANEXO DOS.- La Sege (femenil) se une al paro nacional ¡ARRIBA LAS MUJERES!