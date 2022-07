Papá de Yolanda Martínez exige saber la verdad sobre su muerte

Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez de 26 años de edad, dijo que a más de dos meses de la muerte de su hija, la Fiscalía General de Justicia aún no entrega resultados y no pudieron obtener información de su celular porque tenía contraseña.

"Los resultados que me dieron es que no hay autopsia, no hay resultados de patología, no hay resultados de grafología (la comparación de letras por el vaso), no hay resultados de la información del celular porque el experto no pudo abrirlo. Me pidieron contraseña (para el celular) y al yo desconocer dicha información quieren descartar la información de celular y descartarlo como una prueba para seguir la investigación", comentó.

Esta misma semana, Martinez adelantó que le exigiría al gobernador Samuel García una disculpa pública por haber dicho que su hija se había ido por su cuenta.

"En su momento lo cuestionaré por eso porque debe de ofrecer mínimo una disculpa pública porque es parte de lo que Yo pediré como parte de la reparación de daño y limpiar la imagen de mi hija", expuso.

Yolanda Martínez desapareció el pasado 31 de mayo cuando salió a buscar trabajo, y el 8 de mayo en un baldío de la colonia Los Huertos en el municipio de Juárez, apareció muerta.

La Fiscalía concluyó que se suicidó, pero el papá de la joven no está de acuerdo con el dictamen, y exige se diga la verdad, pues considera es feminicidio.

Protestas por los desaparecidos

Familiares y amigos de personas desaparecidas volvieron a salir a las calles de Monterrey para protestar y demandar que se ponga atención a las carpetas de investigación.

Previamente un grupo también protestó frente a Palacio de Gobierno en la Explanada de los Héroes.

Las cifras de desaparecidos en el país ha ido en aumento. Foto: David Casas | Corresponsal

El contingente bloqueó la Avenida Juárez a la altura de Matamoros, donde demandaron la atención a las carpetas abiertas en cada uno de los casos y que no caigan en el olvido.

"Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos", exigieron los familiares de las personas desaparecidas no sólo en Nuevo León, sino también en Tamaulipas y Coahuila.