¡Ya no compran tunas! Las regalan porque no es costeable venderlas

Comer tunas beneficia a la salud, pues ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, además de reducir el ácido gástrico y contribuir a tener una mejor digestión, sin embargo a pesar de estos beneficios su consumo cada día es menor, a tal grado de que para algunos ya no es costeable venderlas, por lo que ahora mejor las regalan.

Un ejemplo de esto es Gabino Rodríguez habitante de Palma de la Cruz, en Soledad de Graciano Sánchez, quien ahora lleva tunas como presente a eventos o a sus amigos y conocidos, porque simplemente ya no es redituable venderlas, ya que al igual que otros productos del campo como lo garambullos, la gente ya no los consume.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

“A pesar de que es muy benéfica para la salud, la gente ya no compra tunas, ya no les llama la atención comerlas, entonces pues ya no salimos a la calle a venderlas, no tiene caso, igual que otros productos del campo, se ha dejado de consumir, antes por ejemplo buscaban los garambullos y ahora aunque ni los han probado, ya no los quieren” dijo en entrevista.

Originario de Villa de Zaragoza y ya avecindado desde años en Soledad, Gabino que es ya un adulto mayor dice que creció solo comiendo tunas, lo que le ha ayudado a lo lardo de su vida a conservar su buena salud, pues a la fecha y luego de la pandemia, no ha padecido alguna enfermedad de cuidado, por lo que dijo es recomendable que la gente la consuma.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Sobre cómo las obtiene dijo que en temporada sale al campo a cortar tanto cristalina (que es la verde), como la cardona ahí mismo en Palma de la Cruz, tardándose alrededor de media hora para llenar una carretilla, las cuales barre y las enjuaga ayudado de una escobetilla para poder quitarles las espinas y poder consumirlas más fácil.

De como las consume, dijo que además de al natural, también hace con ellas otros productos que van desde la melcocha, el queso de tuna y hasta el colonche, que es una bebida tradicional, aunque al no tener demanda, únicamente los prepara para consumo personal, asegurando que no quiere que se pierda la tradición en su familia.

Y del por qué las regala, dijo que es porque considera que es bueno su consumo para la salud de la gente, además de que al no quitarla del nopal se caen y se pierden, cuando es algo tan rico que no debería de desperdiciarse.

