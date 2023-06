La travesía de Alberta: viaja desde Mexquitic hasta Soledad todos los días para vender sus productos

Desde hace 20 años Alberta Cortina se levanta desde las cinco de la mañana para llegar desde Maravillas, en Mexquitic de Carmona, hasta Soledad de Graciano Sánchez donde todos los días se instala para vender verduras u otros productos de temporada como las tunas, actividad que apenas le da para vivir a diario y que reconoce que necesita de mucha fe, pero también paciencia.

Ya que no todos los días se vende bien, pues la gente poco a poco ha dejado de comprar estos productos en la calle, pues ya es más practico ir a un supermercado, aunque sea mas caro, por cuestiones como el tiempo, sumándose temas como el que algunos productos se han dejado ya de vender.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

“Todos los días me levando a las cinco de la mañana, yo vivo en Maravillas en Mexquitic de Carmona, para pasar a comprar mi verdura, acá por el Periférico Norte y luego llegar aquí a Soledad, me quito alrededor de las 3 de la tarde, porque dejo mis cosas en una pensión, pero me voy mas tarde, porque espero a alguien para que me de raid hasta mi rancho, ya tengo mas de veinte años así” declaró a El Sol de San Luis.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Indicando que empezó a ser comerciante por la necesidad de sacar adelante a su familia, compuesta por sus tres hijas, quienes hoy ya están casadas y actualmente las ganancias se destinan para mantener la casa en la que vive con su pareja, aunque tiene el antecedente de sus papás, que también se dedicaban a este negocio, sin embargo, ellos tenían un huerto, donde producían lo que vendían, sin embargo se acabó el agua del pozo y se acabó la producción.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Es por eso que actualmente ofrece productos que otro municipios, como Ahualulco, sin embargo algunos de ellos ya no se venden igual, como son los quelites o la flor de calabaza, que a veces hasta se echan a perder, porque la gente ya no los compra igual, aunque otros como los nopales, las lechugas, repollo, elotes, zanahorias, si siguen siendo buscados por la gente y son los que le dan esperanza para poder seguir vendiendo cada día.