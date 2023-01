[Video] Qué opinan los papás del retorno a las clases

Híbrido para que los niños duerman más: Sara García Hilda Coronado: los menores aprenden mejor en casa Las escuelas tienen medidas preventivas: Elena Torres Que los papás estén al pendiente, dice Armando García No es bueno volver al confinamiento: Daniela Martínez

Esta mañana se realizó un sondeo a padres de familia, sobre qué opinan del regreso a clases de manera híbrida que inicia el 9 de enero, fecha oficial para alumnos del nivel básico la cual podría ser semipresencial, escalonada o virtual, según las condiciones de cada plantel y a partir del 16 de enero será de manera presencial.

El pasado martes el gobernador del estado Ricardo Gallardo comentó que era lo más conveniente como medida de prevención para salvaguardar la salud de las y los niños potosinos que cursan la educación básica y los jóvenes de instituciones de nivel medio superior y superior, ya que en los últimos días se han mantenido los contagios hasta 200 diarios, teniendo el reporte de tres muertes en esta última semana. Así mismo la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, (SEGE) y Servicios Estatales de Salud, (SES) se mantienen trabajando en coordinación ante cualquier eventualidad.

Durante las entrevistas realizadas, la mayoría de los padres de familia comentaron y agradecieron que tomen estas medidas para proteger la salud de los estudiantes pero dicen que esto traería en algunos casos el rezago en los alumnos que aún no han podido ponerse al corriente.

La señora Zaira García, madre de familia comentó: está bien pues muchos niños se enferman en estas fechas y el sacarlos temprano les perjudicaría más a su salud, además falta que los papás seamos más estrictos con las medidas de salud en seguir portando el cubrebocas en todo momento y el uso del gel Antibacterial.

Zaira García esta de acuerdo con el regreso a clases de manera híbrida. / Foto: Brenda Ortiz

Así mismo la señora Hilda Coronado dijo que es buena opción mientras no bajemos la guardia para que puedan regresar a presencial el día 16 de enero, pues para los niños es más fácil la manera de aprender que estando en casa, pero que siempre los padres de familia seamos más responsables y que si están enfermos los niños mejor no mandarlos para que no contagien a los compañeros y a los maestros.

Hilda Coronado, opinó sobre el regreso a clases. / Foto: Brenda Ortiz

Por su parte, Elena Torres ella piensa que debería de ser de manera presencial ya que las escuelas han estado aplicando las medidas de salud necesarias y si se trabaja en conjunto con los padres de familia y los alumnos podría ser de manera presencial ya que los niños de por si traen rezago y de manera híbrida les afectaría aún más, entonces una semana no sería la diferencia más bien ya deberían estarse aplicando las medidas desde casa y si detectamos que nuestros hijos traen algún síntoma mejor no mandarlos y esperar a que se recuperen. Además en los planteles educativos si ellos siguen con las mismas medidas de que si detectan algún caso de sospecha no dejar que ingresen para evitar que se propague el virus.

Elena Torres comenta que debería de ser presencial y reforzar las medidas sanitarias. / Foto: Brenda Ortiz

El padre de familia Armando García comentó que para él está bien esa medida siempre y cuando los papás estén al pendiente porque algunos padres de familia los descuidan y los afectados son los niños ya que ellos en casa pues a quien le preguntan uno de papá ya ni se acuerda, solo los maestros los pueden ayudar.

Carmen Torres, abuelita de tres menores ella dice que está bien que tomen esta medida porque lo hacen por cuidar a los pequeños de casa y ella le da mucho miedo que la enfermen pues al ser de la tercera edad es más susceptible y ella los cuida al salir de la escuela y no quiere que la contagien.

La señora Daniela Martínez, dijo que es una medida para prevenir, pero realmente se enferman más los niños por todos los contactos que tuvieron en estas fiestas decembrinas y que todavía no era obligatorio el cubrebocas, lo ideal es que volvieran de manera presencial pero con todas las medidas, pero siendo en casa el primer filtro y estar al pendiente de cualquier síntoma. Además sería difícil para los papás que trabajamos no hay dónde dejarlos y quién esté al pendiente de ellos en casa, agregando que vienen de un encierro por la pandemia y apenas se están poniendo al corriente y volver a esto yo creo no es lo recomendado.

Ante comentarios y opiniones, potosinos piden que todos hagan un esfuerzo y seguir con las medidas sanitarias y no bajar la guardia para evitar más contagios en la entidad potosina.