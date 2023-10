Ven sabotaje tras robo de reflectores en el nuevo “Puente Potosí”

A pocas semanas de haber sido inaugurado, el Paso Superior Vehicular de la Rioverde, frente a Quintas de la Hacienda, está en penumbras por vandalismo, el robo de luminarias podría ser sabotaje.

Así lo advirtió la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Leticia Vargas Tinajero, quien señaló que “la verdad es que, lamentablemente, en el puente nos han estado robando los reflectores que se pusieron para iluminar”.

Informó que, ante esto, “ya se ha puesto seguridad, pero reinciden en el robo”, al tiempo de reconocer que no es el único problema, ya que hay cierre de vialidades en la zona, “estamos terminando de sacar los brocales que quedaron ocultos y se están remplazando para que todo quede bien”.

Acerca de los gastos que generará la sustitución del cable robado, la funcionaria estatal argumentó no haberlos cuantificado “pero no es algo muy costoso, aunque de tantas veces va a generar una cantidad importante”.

No desestimó que la situación pudiera ser un sabotaje, “haciendo memoria, lo mismo nos pasó cuando inauguramos el Circuito Vial Potosí, nos apagaban y las prendíamos, nos apagaban y las prendíamos; de hecho en el puente agarraron a dos personas que estaban robándose los reflectores”.

En otro orden de ideas, con respecto a las amenazas que han recibido contratistas, Vargas Tinajero indicó que: “no sé si ya se empezaron a dar aquí, que yo sepa se empezaron a dar casos en algunos otros estados y bueno, los contratistas nos hicieron peticiones porque, es triste decirlo, pero la inseguridad que se vive es mucha y han recibido amenazas”.

La gente piensa que lo que cuesta la obra es todo para ellos, dijo, “o sea que si se les pagan 53 millones, piensan que los recibe directamente el contratista, cuando no es así, pero la gente no sabe eso”. Finalmente en el tema dijo no saber si todas, “pero algunas sí han recibido amenazas”.

Para concluir, en el tema de la Calle 71 dijo que el proyecto del puente avanza, “traemos los tiempos un poquito encima, pero vamos avanzando; las precipitaciones podrían retrasar los tiempos de entrega, recordemos que toda lluvia representa un posible retraso, aunque los tiempos se contemplan con probables lluvias”.