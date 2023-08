Urge que FGE dé con paradero de agresor serial de "El picahielo": Diputada

Urge que Fiscalía General del Estado, FGE, dé con el agresor serial "del picahielo" y que corporaciones policiacas, tanto municipales y estatales realicen acciones preventivas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

Así lo señaló la diputada y vocal de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, Emma Idalia Saldaña Guerrero, luego de que el Fiscal General, José Luis Ruiz Contreras diera a conocer que existen al menos cuatro carpetas de investigación sobre este tipo de hechos, en dónde un hombre lastima con un picahielo a mujeres que van solas en la calle.

"Urge encontrarlo, como hicieron con el agresor de Subway. Hemos visto que estos hechos se replican en otras entidades y que desgraciadamente hasta están perdiendo la vida las mujeres, eso nos merece un llamado de auxilio para que que volteen a ver esta situación, las mujeres corremos un gran peligro", señaló.

Saldaña Guerrero también apuntó que, lamentablemente las mujeres tendrán que reforzar su seguridad, como lo ha venido haciendo desde hace años, por la vulnerabilidad que enfrentan en espacios públicos y por la existencia de agresores como este, aunque remarcó que esto no es la clave, sino disponer de acciones de seguridad para proteger a las mujeres de estos incidentes delictivos.

"No es fácil decirlo, pero es algo que siempre hemos hecho, el cuidarnos dónde transitamos, tratar de no estar distraídas para permitirnos ver si alguien se acerca con alguna intención. No es fácil, pero son prácticas y medidas de prevención que tenemos que adoptar, porque no siempre hay policía ni seguridad cerca de nosotras", dijo.

Respecto al paradero de este agresor, que por última vez fue visto en la colonia Jacarandas de la capital potosina, Saldaña Guerrero apuntó que las autoridades que llevan estás investigaciones, deben darle celeridad al proceso y encontrarlo, así como hicieron con Fernando N.

"Esperemos que pronto puedan localizarlo y que se sepa, es necesario detener este tipo de actos, muchas mujeres pudieran estar en peligro y necesitamos que las autoridades actúen en beneficio de las mujeres y sus derechos. No puede ser posible que haya gente así, transitando sin problema alguno", apuntó