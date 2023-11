Urge plan para contención de crisis del agua: Rubén Guajardo

El diputado del PAN Rubén Guajardo Barrera dijo que las autoridades deben ser responsables y mostrar un Plan de Acción a corto, mediano y largo plazo, para atender la escasez del agua, al menos para la zona metropolitana que en estos momentos es la que presenta mayores problemas de abasto.

Consideró que el Congreso del Estado es congruente con la ciudadanía al no permitir que se apruebe un incremento a las tarifas del agua, pero refiere que hoy más que nunca se debe establecer un plan contingente, preventivo, predictivo y reactivo contra la escasez que vivimos.

"Una vez que se ha formalizado la propuesta de la Junta de Gobierno del Interapas, es muy importante reconocer el hecho de que no hay aumento a los costos del vital líquido porque justamente no tenemos agua y nos encontramos en plena crisis hídrica, sin embargo, es apremiante cuestionar a las autoridades sobre qué solución de largo plazo están ofreciendo a la ciudadanía que no tiene agua ni para los más elementales usos de higiene".

Guajardo Barrera solicitó que el organismo intermunicipal presente un esquema de soluciones, donde se considere que no habrá incremento al agua y establezca acciones a corto, mediano y largo plazo "el hecho de desaprobar un aumento al vital líquido, no resuelve los problemas que tenemos de falta de agua, se hace necesario que presenten estrategias formales de solución”.

“San Luis Potosí no puede aumentar el costo del vital líquido porque no tenemos, pero estoy exigiendo al Interapas, a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, a la Comisión Estatal del Agua, CEA que nos digan qué van a hacer”.

El legislador Rubén Guajardo pidió no desechar algunas de las sugerencias que se hacen desde la academia, como es el hecho de informar a las personas sobre el consumo del vital líquido, gestionar la presión del agua en las ciudades, Investigar los riesgos hídricos de cada municipio, reducir la demanda de agua, tener diferentes fuentes, utilizar esta crisis para crear resiliencia, crear programas de incentivos para reducir el consumo, educar a las nuevas generaciones, crear nuevos modelos de uso, dar mantenimiento a la infraestructura y usar datos para crear modelos y simulaciones en el uso y distribución.