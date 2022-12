Tractores y apoyos a 300 productores rurales

La transformación y la visión de futuro para recuperar al sector agropecuario es una realidad gracias al apoyo que brinda el Gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, quien entregó paquetes de tractores, equipos e implementos para el campo con una inversión de más de 15.5 millones de pesos, a más de 348 productores de la Huasteca y donde refrendó su compromiso por sacar del atraso y el abandono a este sector a favor del desarrollo y crecimiento de la economía.

El Jefe del Ejecutivo Estatal hizo un recuento de lo entregado al campo en este año, que asciende a más de 105 tractores, miles de remolques para el transporte del ganado, equipos de fumigación, cintilla para los sistemas de riego, apoyos que suman más de 300 millones de pesos.

Cortesía | Gobierno del Estado

Anunció que para el próximo 2023 la inversión estatal será en pies de cría de distintas especies de ganado, mejora genética, forraje y programas especiales, para contrarrestar los efectos de los malos gobiernos del pasado.

“Si todo esto lo hubiéramos hecho desde hace muchos sexenios, tal vez San Luis Potosí sería distinto, pero duramos abandonados por el capricho de quienes nos gobernaban, hoy celebro que estamos reconstruyendo las carreteras y los caminos, hoy no se pide un peso al sector agropecuario para reparar sus carreteras, eso es el nuevo Gobierno, es el nuevo San Luis Potosí que estamos construyendo; mantengámonos en esa línea, ya no volteemos a ver lo que fue, si no veamos a ver lo que va a suceder”, expresó Ricardo Gallardo.

Adicional a estos apoyos, el Jefe del Ejecutivo Estatal encabezó el Programa de Apoyo a Pequeños Productores Afectados por Siniestros Agropecuarios (estiaje), a través del cual, se firmaron convenios con las dos Uniones Ganaderas Regionales para subsidiar al 50 por ciento la adquisición de suplemento alimenticio ante el estiaje prolongado que se presenta en el campo, por 1.46 millones de pesos en el municipio de Ébano.

Posterior al evento el Gobernador del Estado sostuvo un convivio navideño con ganaderos de la huasteca, donde estuvieron presentes, David Armando Medina Salazar, Presidente Municipal de Ciudad Valles; María Soledad Carreño Linares, Presidenta Municipal de Ébano, así como José Alfredo Pérez Ortiz, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, al igual que líderes agropecuarios y cañeros de la región.