“No sabemos qué va a pasar con El Realito”, reconoce Galindo

El candidato a la alcaldía de San Luis Potosí de la coalición Fuerza y Corazón por San Luis, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que una de las principales propuestas para fortalecer el abasto de agua en la capital es que el servicio sea retomado por el ayuntamiento capitalino: “Tenemos los especialistas y la tecnología para hacerlo”, dijo.

Galindo Ceballos recordó que recientemente, el Cabildo de San Luis Potosí, aprobó la creación de la Dirección de Agua, así que estructuralmente esa propuesta se podría concretar. Consideró que este cambio es viable pero se debe implementar cuidadosamente, cubriendo todos los aspectos técnicos, financieros, legales y administrativos, con apoyo de un equipo de expertos: “El municipio tendría la capacidad técnica para poder administrar su propia agua”, señaló.

El candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí por el PAN, PRI y PRD dijo que es viable financieramente hacer esta modificación. Destacó que la crisis de agua que enfrenta la ciudad lo demuestra, dado que el Ayuntamiento la ha afrontado solo, cargando con el costo del problema totalmente, sin apoyo de otros municipios.

Galindo Ceballos señaló que el Ayuntamiento de San Luis Potosí ha realizado las inversiones necesarias para afrontar la crisis de agua: “El respaldo financiero ante la crisis lo dio el Ayuntamiento de la capital, ahí es donde yo entiendo que tenemos capacidad financiera para resolver, aportar y administrar el agua de la ciudad”.

Galindo Ceballos señaló que además esta propuesta de municipalizar el servicio de agua, estaría basada en lo que dispone la Constitución Política: “Aquí la parte importante de esto es tener claridad del proyecto de largo plazo, como las plantas de tratamiento, es una fuerte inversión que hay que hacer desde la ciudad para regenerar la presa de San José, esto porque hoy día no sabemos qué va a pasar con El Realito, no lo sabemos, no hay información clara, no tenemos certeza de que ya esté arreglado”.

El candidato Enrique Galindo concluyó que la municipalización de los servicios de agua permitirá “poder administrar el líquido de la capital desde un organismo sobre el cual la autoridad tendrá mayor control, con más respaldo administrativo y financiero. Por ello necesitamos que la municipalización sea una realidad”.

“Creo que SLP debe abordar de manera autónoma su agua, porque ésta se genera aquí, se procesa aquí y la podemos tratar aquí”, señaló, “En las condiciones actuales, cargamos con todo el servicio, sin que otros municipios aporten”, dijo.