¿Te sientes más triste en temporada decembrina? Conoce las causas

En esta época navideña o decembrina es muy importante hablar de la salud mental porque es una época que viene acompañada de muchas presiones, emociones, responsabilidades sociales que pueden generar respuestas que no sean del todo adaptativas, como ejemplo en diciembre hacer el recuento del año suele generar depresión.

Lo anterior lo explicó así Elisa Castro, psicóloga del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, adscrita al área de Salud Mental, quien menciona que es común al finalizar el año, decir ya se terminó este periodo y sigo en el mismo trabajo, no avanzo, no he logrado una meta establecida, que genera una minusvalía y una pesadez en los individuos.

“Este sentimiento de minusvalía genera que empezamos a decir, ya no vale la pena que me esfuerce, que haga algo, viene un bajón del switch de la luz y decimos vamos a descansar, pero en ese descanso, el cerebro empieza con pensamientos negativos, estamos dormidos todo el tiempo, estamos cansados todo el tiempo, tenemos pesadez, no disfrutamos cosas que antes solíamos disfrutar y todo esto está definido en el manual diagnóstico en el tema estacional, que es cuando se presenta esta sintomatología, posterior a esta temporada, desaparecen todos los signos y síntomas”.

Cortesía | Pixabay

Por eso las autoridades sanitarias, sostienen que en esta época del año, es muy común observar la aparición de enfermedad mental como la depresión que es estacional y, en invierno, puede agravarse debido a la disminución de horas de luz. De hecho, durante esta estación, los episodios causados por la depresión y la ansiedad ocurren con mayor frecuencia.

El estrés es otro fenómeno que se hace presente en la cotidianeidad navideña, “puede ser esta presión social de acudir a las posadas, de tener buena ropa, de comprar los regalos para la familia, o incluso el saber que viene esta fecha, y es algo que hacíamos con alguien que ya no está como el papá, la mamá, esposo y enfrentar esta realidad puede generar en nosotros cierta preocupación y malestar que nos haga sentirnos incómodos, inquietos, incluso podemos atravesar por compras impulsivas, pero debemos preocuparnos cuando de todo esto que establos hablando nos impida ir al trabajo, que empecemos a faltar, que evitemos la realidad que puede ser dolorosa o pensar hasta en el suicidio, por eso debemos acudir a los centros de salud”.