[Sondeo] Potosinos inconformes con el cobro de estacionamiento en centros comerciales

Potosinos se mostraron inconformes con el cobro de estacionamiento en centros comerciales.

La señora Marcela Echavarría consideró injusto que se cobre el estacionamiento en centros comerciales, "se supone que es un área pública y no debería haber costo, aunque sea poco, pero no nos queda de otra más que pagarlo", agregó que no tiene caso que cobren si a final de cuentas no hay garantías de que su auto estará seguro, "ahí mismo dice que la empresa no se hace responsable si le llega a pasar algo al vehículo, si lo abren o rompen o estrellan los vidrios".

También la señora Virginia González consideró injusto que se cobre estacionamiento a los clientes después de que éstos acuden a realizar compras de 500 o más de mil pesos en una sola vez, además de que no hay protección para los vehículos; respecto al tiempo que tiene para salir una vez que pagó el ticket, lo consideró suficiente ya que son 15 minutos.

Aparte, el señor Cecilio indicó que "no me parece" que cobren por el estacionamiento, pues no ofrecen protección para los autos que se quedan en el lugar, además de que tampoco hay espacios techados para proteger los autos o evitar que éstos se calienten y se echen a perder los productos lácteos que compran, aunque consideró que la tarifa está bien, pues son 5 pesos por las primeras dos horas.

Finalmente, Rebeca consideró justo que se cobre el estacionamiento, ya que con ese recurso se le puede dar mantenimiento a estos sitios, aunque destacó que no todos los centros comerciales cuentan con seguridad para los vehículos, por ejemplo Plaza San Luis y Plaza Tangamanga cuentan con personal de vigilancia, pero el ubicado en Chapultepec y Salvador Nava, no.

