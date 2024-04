Sí habrá despidos en la UASLP, confirma el rector

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, confirmó que habrá una serie de enroques en la institución educativa que representa, los motivos son diversos y afirma están dentro de sus atribuciones. Aprovechó, para rechazar que vaya a despedir a Cynthia Valle Meade, secretaría de Difusión Cultural, toda vez que durante la semana pasada se dijo que ella y otra funcionaria serían removidas debido a sus pésimos resultados.

Indicó que sí habrá movimientos pero no contra la hija del ex rector Jaime Valle, aunque cabe añadir que no quiso dar a conocer los nombres de quienes podrían ser parte de su decisión.

“Va a haber movimientos y ese que tú mencionas no, pero sí va a haber movimientos, por qué pues es un cambio de un proceso, de una etapa, ya cumplimos cuatro años y hay que hacer las renovaciones. La vida es así, renovarse o morir”.

Por el momento continua analizando los próximos despidos “ustedes serán informados en su momento este no tiene nada que ver con malos resultados absolutamente. Yo creo que es una evaluación y un trabajo de cuatro años, hay gente que ya está cansada, hay gente que quiere cambiar de áreas, estamos analizando todo eso y lo haremos en su tiempo”.

Es apremiante recordar que a principios de este mes de abril, fue reelecto como jefe de la comuna universitaria y aunque no ha tomado protesta a la encomienda, ya había argumentado que tomaría esas definiciones para el mejor manejo de la institución educativa que representa.

Tampoco ofreció los pormenores de cuándo tomará la decisión de despedir o de mover de área a los funcionarios del órgano estudiantil universitario. Pero se sabe que la toma de protesta para su segundo periodo al frente de la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, será para este mismo mes de abril de 2024.