Suben a 22 pesos cobro en Plaza Citadina

Usuarios de la plaza Citadina, ubicada en Soledad de Graciano Sánchez, se mostraron molestos, por el incremento en el cobro del estacionamiento, que pasó de 12 pesos a 22 pesos, es decir un 80

por ciento, por dos horas, cobrándose las horas subsecuentes en 10 pesos, un costo que es superior en comparación a otras plazas comerciales.

De acuerdo a Oscar Hernández, el incremento en el costo del estacionamiento es un abuso en contra de quienes acuden a realizar sus compras a la plaza, pues tienen que pagar forzosamente 22 pesos independientemente del tiempo que estén en la plaza, sumado a que si bien el cliente paga por el servicio, las tiendas no se hacen responsables robos o daños.

“Es un abuso el incremento en el costo del estacionamiento, yo por ejemplo vine a comprar algunas cosas, no me tarde más de 20 minutos y tengo que pagar los 22 pesos, además los de la plaza, no se hacen responsables de nada” dijo Oscar a El Sol de San Luis.

Por otro lado, Israel Leura coincidió en que pagar 22 pesos por el estacionamiento, es un abuso en contra de quienes acuden a hacer sus compras a Citadina, ya que no solo es poco el tiempo el que pasan en el interior de la plaza comercial, sino que el aumento se dio de un día a otro, sin que avisaran.

Finalmente Adriana Vázquez, dijo que no conviene pagar por dos horas, cuando regularmente las compras las hacen en media hora, viéndose forzados a pagar más, aunque la gente no esté más tiempo en la plaza, señalando también, que si ocurre un accidente o hay daños en los vehículos, no se hacen responsable.

“Yo ya sabía que habían subido el costo del estacionamiento, te obligan a pagar 22 pesos por dos horas y como para que te quedas tanto tiempo, uno viene a lo que viene y ya, no te tardas, y pues no se hacen responsables de nada” dijo la usuario de la plaza comercial.