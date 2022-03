Plazas comerciales son zona de abusos contra clientes; autoridades deben intervenir: diputado

Las plazas comerciales deben ofrecer a sus clientes estacionamiento gratuito mientras realizan sus compras pero no ocurre así y por el contrario, cobran tarifas exageradas por ocupar un cajón que, en algunos casos, llegan a ser de 25 pesos por lo que es necesario que los ayuntamientos hagan valer la ley y tomen acciones concretas.

El diputado Eloy Franklin Sarabia reaccionó ante la denuncia de usuarios de la plaza Citadina que de la noche a la mañana incrementó un 80 por ciento la tarifa de estacionamiento y expuso que en este y muchos otros capos en centros comerciales de la capital, las Direcciones de Comercio Municipales deben intervenir con toda la autoridad que tienen.

En primer lugar, existe la obligación legal de proporcionar estacionamiento gratis a los clientes, es una medida que se establece al momento en que se les entrega un permiso para su funcionamiento, por ello los centros comerciales deben tener un número considerable de cajones y eso lo supervisa incluso Protección Civil.

En caso de que decidan cobrar, entonces tiene que haber una justificación bien hecha y entregar garantías al cliente, que ahora no existen, porque éste paga una tarifa pero si su auto sufre un daño o se lo roban, entonces no hay manera de que se le cubran los gastos por el hecho de que no existe la contratación de un seguro de daños a terceros.

Señaló Franklin Sarabia que en el Congreso del Estado ya hay dos iniciativas de reforma legal para obligar a los dueños de estacionamientos públicos y privados a que contraten los seguros y cubran los daños de los vehículos de sus clientes, por lo que primero se podría aprobar en comisiones y después ponerlas a consideración del pleno.

Por lo pronto, son las autoridades municipales las que deben supervisar el funcionamiento de estos ligares, vigilar que se cumpla la ley, que no se cometan abusos contra los usuarios y verificar por qué no se ofrece estacionamiento gratis a los clientes como lo marca la ley o bien, aplicar las sanciones que correspondan.

