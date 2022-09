[Sondeo] Por seguridad, potosinos seguirán usando el cubrebocas

Aunque ya hay más confianza para salir a la calle sin temor a contagiarse, potosinos consideran que aún debe utilizarse el cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados.

En un sondeo realizado por El Sol de San Luis, potosinos se pronunciaron en torno a la disposición oficial que deja como opcional el uso del cubrebocas; al respecto, la señora Olga señaló que utilizar la mascarilla es incómodo, por lo que esta opción de utilizarla o no “es un alivio, pero por seguridad debemos seguir usándolo, por protocolo y cualquier situación”.

También Marco Antonio se dijo a favor de que ya sea opcional el uso del cubrebocas, pues destacó que “ya varios tenemos todas las vacunas y refuerzos”, por ello se siente más seguro de salir sin esta prenda.

En su caso, el señor Héctor Mirabal dijo considerar que deben permanecer algunas restricciones y que siga siendo obligatorio en algunos lugares, y la opción de utilizarlo o no, sea en espacios al aire libre; señaló que en lo personal, “nunca me gustó, pero después de que me dio la enfermedad decidí usarlo porque en un principio era reacio a utilizarlo, fue por salud y obligación, y más que nada respetar las normas”.

Adriana señaló que aún no se siente segura de salir a la calle sin contagiarse, por lo que para ella, lo más recomendable es continuar con el uso del cubrebocas, sobre todo ahora que se acerca la temporada invernal y suelen presentarse enfermedades respiratorias, “es mejor traer cubrebocas porque viene la influenza, la gripa, viene el invierno y muchas enfermedades, a veces uno se confía que es una gripita y es covid”.

Finalmente, el señor Esteban Loredo manifestó que “es cuestión de cada uno, si se quiere cuidar no hay como cuidarse uno mismo, digan o no digan las autoridades, uno quiere cuidarse, uno lo hace”.

