Sólo se cerraron las escuelas por el Covid-19 y... ¿todo lo demás? se pregunta Gonis Borbolla

El Covid-19 no es más que un pretexto para cerrar las escuelas, hay que preguntarse porqué todo sigue normal y abierto, no así las instituciones educativas; los padres de familia de instituciones de carácter particular que pagan por este servicio, cuestionan por qué motivo, no se sostiene el derecho universal a la educación.

Pocos se han preguntado dónde queda el derecho a la educación de los niños con el cierre adelantado de las escuelas, a raíz de la contingencia sanitaria por Covid-19, indicó la precursora en el país de la iniciativa ciudadana "Abre mi escuela", Gonis Borbolla.

Y es que en las últimas horas ha surgido la versión de que algunas instituciones educativas de carácter privado continuarán trabajando a pesar de que el gobierno del Estado de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, determinó adelantar las vacaciones de verano debido al incremento de casos de Covid-19 en San Luis Potosí, alejando con ello la posibilidad de que exista algún riesgo de contagio.

Local Preocupa a la Secretaría de Salud aumento de casos Covid-19 en SLP

"Con el pretexto de la pandemia les vuelven a quitar las clases, normalmente la Secretaría de Educación termina las clases en las fechas en las que vamos a terminar el ciclo escolar este año, pero éste en particular, habían recorrido la salida porque los niños no habían recibido clases presenciales durante mucho tiempo y era como un compromiso que se hacía de parte de los responsables de la educación, de reponerles a los niños, ese tiempo que se les quitó de educación presencial, pero ya se les olvidó que tenían ese compromiso con la niñez y una vez más, se les vuelve a hacer fácil que los niños se queden sin educación, a pesar de que es uno de los derechos fundamentales y que no necesariamente se tiene que ponderar con la salud, porque no están en riesgo, contrario a lo que se ha dicho".

Como conocedora del ámbito educativo, considera que posiblemente las instituciones de educación privada estén negadas a terminar el ciclo escolar anticipadamente debido a que ya tienen diversos compromisos tanto con padres de familia como con su planta laboral docente y administrativa "metieron a las escuelas particulares en un lío horrible con este cierre porque cobran el mes y tienen que pagarle a los maestros y los maestros quieren salir como los demás maestros y ha sido una situación muy complicada para las escuelas particulares porque hay que mediar entre maestros y papás porque los padres tampoco quieren que los niños salgan de clase. Esto que están haciendo es una tomada de pelo porque hay otros giros qué no van a cerrar y si lo hiciera entenderíamos la situación, pero todo sigue abierto".

Se intentó cuestionar sobre sí es o no cierto que las escuelas particulares están negadas a adelantar el cierre de su ciclo escolar, a la presidenta y vicepresidente de la Asociación de Padres de Familia de Escuelas Particulares en el Estado, sin embargo no quisieron responder.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí