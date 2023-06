Sin regularizarse en materia de Protección Civil 84 negocios en Soledad de Graciano Sánchez

En Soledad de Graciano Sánchez se ha detectado a un total de 84 negocios o empresas que no están regularizados en materia de protección civil, es decir las medidas necesarias de seguridad en temas como instalaciones de gas o energía eléctrica son decisiones, razón por la cual se ya están realizando revisiones para asegurarse que cumplan.

Así lo afirmó Martín Bravo Galicia titular de la Dirección de Protección Civil Municipal, quien reconoció que el incumplimiento en estas medidas de seguridad representa un riesgo para la ciudadanía, razón por la cual se está teniendo un acercamiento con quien no ha cumplido, para que se acerquen a la autoridad y puedan estar dentro de lo que marca la ley en el menor tiempo posible.

“A la fecha tenemos un registro de 84 negocios que a la fecha no están regularizados en sus planes de protección civil, en algunos casos no tienen medidas de seguridad en temas como las instalaciones de gas o de energía eléctrica y es muy importante que lo hagan, para que no pongan en riesgo a la ciudadanía” declaró el funcionario.

Sobre quienes son los más incumplidos, Bravo Galicia indicó que curiosamente son las empresas o negocios más grandes, ya que los pequeños establecimientos cumpliendo regularmente en tiempo y forma, por temor a que sean objeto de alguna sanción.

Precisamente en el tema de multas y sanciones que se aplican, el director de Protección Civil indicó que no se trata de tener medidas recaudatorias, sino de poder garantizar la seguridad de la gente, es por eso que primero hay un acercamiento a los negocios incumplidos buscando que se acerquen a la autoridad municipal y posteriormente, en caso de no acudir de manera inmediata, hay una clausura parcial de sus actividades y si definitivamente hacen caso omiso, ya se procede a la clausura total y la aplicación de multas.