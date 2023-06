Disminuye porcentaje de comerciantes incumplidos en Soledad

Actualmente en Soledad de Graciano Sánchez se tiene un padrón de comerciantes cercano a los 14 mil establecimientos en todo el municipio y de ellos, se ha detectado que el 80 por ciento ya ha cumplido con el trámite de su licencia de funcionamiento, una cifra que ha incrementado gracias al diálogo que ha abierto la Dirección de Comercio del Municipio.

Javier Rodríguez Contreras titular de dicha instancia explicó que como parte del trabajo para lograr que la mayoría del padrón cumpla, se están haciendo recorridos por parte de los inspectores, quienes revisan la documentación de los negocios y cuando detectan que no se encuentran al corriente en cuanto pago de sus licencias, los invitan a acercarse a cumplir.

“Seguimos con los recorridos para verificar que los negocios cumplan con sus licencias de funcionamiento y nos ha funcionado, actualmente el 80 por ciento del padrón ha cumplido, hace unas semanas era el 70 por ciento, lo que hacemos es acercarnos a invitarlos a que se pongan en regla, no estamos aplicando sanciones de manera inmediata a los que son giros blancos, ya que buscamos que cumplan” dijo el funcionario.

Quien dijo que no hay un giro en especifico que se diga que no cumpla, sin embargo si se ha detectado que algunas hay casos en los que los dueños de los negocios que no han cumplido con el trámite, son adultos mayores o tienen alguna condición que les impide cumplir, por lo que en estos casos buscan la manera de cómo prestar el apoyo para que estén dentro de la ley.

También mencionó que hay casos en los que la gente desconoce que debe de tener con una licencia de funcionamiento, como son quienes venden algún tipo de alimento en un predio particular, por lo que en estos casos son flexibles, les informan sobre el tema y los invitan a acercarse a cumplir.