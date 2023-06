Por calor baja la producción de carne roja hasta un 40%

Derivado de la ola de calor que se ha resentido en territorio potosino durante las últimas semanas, la producción de carne de res y de cerdo se ha visto afectada, ya que bajó hasta en un 40 por ciento en comparación con otras épocas del año en el Rastro Municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

Su titular Federico Rodríguez explicó que esta situación se ha visto reflejada también en el precio de la carne, el cual se ha incrementado entre el 25 y el 30 por ciento, esperando que se pueda nivelar nuevamente en cuanto las altas temperaturas bajen.

“El calos que hemos sentido y que nunca habíamos tenido, si afecta la producción de carne en el Rastro, es temporada baja, los animales no rinden lo mismo y los introductores si su animal no rinde, no lo llevan a sacrificar, entonces baja la producción de carne de res y puerco entre un 30 y un 40 por ciento” dijo en entrevista el funcionario.

Que indicó que en el caso de las reses, en cada jornada regular se sacrifican entre 25 y 30, una cifra que contrasta con lo que se tiene ahora, que son de 18 a 20 animales, aunque reconoció que es el sector porcino es el mas afectado, pues de 70 o 60 cerdos sacrificados que se tenían, ahorita son 40 o 30.

En lo que respecta al consumo de la carne, el funcionario indicó que también baja como resultado del incremento en los precios en una proporción del 25 por ciento, sin embargo espera que pronto se pueda regularizar la situación, una vez que bajen las temperaturas.