Maestros de telesecundaria suspenden clases por falta de pago en SLP

Los Maestros de Telesecundaria de San Luis Potosí frenaron clases, debido al impago de varias prestaciones, se presentaron a trabajar en sus espacios laborales, pero no estuvieron frente a grupo. Tanto padres de familia como la propia comunidad estudiantil se solidarizaron con las necesidades que reclaman y los apoyaron con esta movilización que se realiza a lo largo y ancho del territorio potosino.

Exigen la homologación de 30 a 36 horas pago, pago de laudos ganados a docentes, pago a jubilados de manera puntual, pago de adeudo de aportaciones por parte del Gobierno del Estado a docentes activos, pago de becas a hijos de trabajadores de la educación, pago de seguros a familiares de docentes fallecidos, pago de bono de permanencia en tiempo y forma y aportación inmediata del 5 por ciento a Fivite.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

José Jorge Romero Romero, representante de la sección 269 de Telesecundarias y secretario de Conflictos de la delegación en la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), informó que son varios los pendientes financieros que se tienen con este sector de la educación potosina.

En la entidad potosina hay más de 800 telesecundarias en donde laboran más de 4 mil profesores que hoy están inconformes con la autoridad educativa que no ha prestado atención a sus demandas. Los que se hicieron notar este día, colocaron pancartas en las que se lee “Homologación Telesecundaria San Luis Potosí, igual trabajo, igual salario, exigimos la ejecución de los laudos laborales”, “No hay apoyo para la educación, Exigimos que se paguen pendientes”, “Apoyo total a los maestros, pago justo a los maestros”.

Cortesía

También sobresalen “Maestros protestando desde nuestra escuela, zona Huasteca Sur, Xilitla, Telesecundaria unida”, “Pago de bono de permanencia en tiempo y forma”, “Alto al proyecto de reingeniería del nivel de Telesecundaria”, “Exigimos pago de la póliza de seguro patronal”, “Exigimos pago inmediato de finiquitos a jubilados, incremento del presupuesto a los procesos de promoción horizontal y vertical”, “Igualdad de condiciones, homologación a maestros federales todo por igual”, “Homologación federal”, “Homologación estatal y federal ya”, “Homologación 6 horas”, “Telesecundaria en lucha”, “Como madre de familia apoyo a los maestros”, “No es justo que nosotros no asistimos a la escuela por no pagarle a las maestras”, “Igual trabajo, igual salario, queremos que el Estado cumpla a los maestros”. “La comunidad del Venadito quiere a sus maestros”, entre muchas más.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Uno de los lideres de este movimiento detalló que el Gobierno del Estado no ha cubierto los adeudos pendientes “estamos hablando de miles de millones de pesos, desde hace 20 o más años, que no se han pagado, entonces en este momento estamos en protesta, estamos en protesta a nivel de Estado. En la mayoría están cerradas las escuelas, los padres de familia y alumnos nos están apoyando”.

En el caso de los bonos pendientes afirma que llevan unos ocho meses que no los pagado, a pesar de que así lo estipula la Ley “no se nos ha pagado esos bonos de permanencia, no se han pagado beca a los hijos de los maestros, etcétera, hay una serie de situaciones que no se han cubierto. Entonces estamos hablando de pues de grandes cantidades se han dejado de pagar por parte del gobierno estatal”.

Cortesía

Esto viene ocurriendo desde hace 20 años o más, pero hay una relación de situaciones que, desde la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) no se han cubierto.

Informó que los profesores decidieron cerrar las escuelas en una asamblea de trabajo en conjunto con los padres de familia, “cerrar en forma de protesta en apoyo con los padres de familia, todo esto se tomó en acuerdos inclusive, pues aquí están los padres de familia con nosotros, apoyando la causa. Entonces todos estamos en esta comunicación con la sociedad”.

Los más de cuatro mil maestros que laboran dentro de estas telesecundarias reclaman bonos de permanencia, otros el tema de Pensiones del Estado, “vamos a continuar hasta que nos paguen, creo que esa es la idea, si es que hoy no tenemos respuesta continuaríamos, eso lo estaríamos ya comunicando a nivel de comunidad para ver otro tipo de medidas. Si hoy no hay nada, no hay atención de nadie, entonces se tomarían medidas diferentes como marchas, manifestaciones en plazas, o tomar carreteras, se está hablando de una estrategia donde nos atiendan”.