Falta de agua obstruye la venta y renta de vivienda

Los problemas de suministro de agua influyen en que una propiedad pueda venderse o rentarse, indicó Carlos Torres Flores, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Torres Flores señaló que si bien la AMPI no lleva un registro de cuántas operaciones inmobiliarias se ven afectadas por la falta de suministro de agua, sí “llegan comentarios” de los socios respecto a que este es un factor que las personas toman en cuenta a la hora de buscar una vivienda para compra o renta, “si no hay agua en una zona y la persona lo sabe, le va a costar irse a vivir ahí, o irse a rentar ahí porque todo cuesta, para llenar el aljibe tienes que pagar una pipa, todo eso va mermando la parte de arrendamiento o venta”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Aclaró que este problema se presenta no solamente en las colonias del sur de la ciudad que son abastecidas por la presa El Realito, sino en toda la ciudad, “hay fraccionamientos que se está batallando mucho por el agua y detienen las ventas”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Además hay fraccionamientos que presentan otro tipo de problemas también relacionados con el agua potable, por ejemplo Villa Magna, que tiene pozos y agua, pero no está municipalizado, y ahora que se busca conectarlo a la red del Interapas no se puede obtener crédito con instituciones financieras ya que para ello se debe contar con comprobante de que sí cuenta con el servicio, “el desarrollador ya no otorga factibilidad de agua y el que vende todavía no hace contrato con Interapas, y las instituciones financieras necesitan tener seguridad de que hay agua”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Torres Flores señaló que si bien el tema del agua no ha frenado inversiones por ahora, sí se debe poner una solución, pues la ciudad continuará creciendo, por lo que también hizo un llamado a la ciudadanía para que aquellos que sí cuentan con suministro, la valoren y la cuiden.