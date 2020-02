En Soledad, 22 colonias sin agua, reconoce alcalde

Soledad de Graciano Sánchez.- Enlistó 22 colonias el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte, las que carecen del servicio de agua potable, cuyas familias exigen que se restablezca a la brevedad, ya se ha visto rebasado el suministro de agua a través de pipas.

Cuestionado sobre la situación del suministro del ´vital liquido´, el munícipe dio cuenta de las constantes quejas de los habitantes de diversos asentamientos del municipio, inconformes con el desempeño de la delegación de Interapas, para atender la problemática relativa al desabasto de agua, incluso y exhortó a los afectados a presentar las denuncias respectivas.

Añadió que la escasez de agua potable representa un foco rojo, por lo que brindan asesoría jurídica y administrativa dirigida a usuarios de Interapas inconformes con cobros indebidos, cortes radicales del servicio de agua, incrementos injustificados en los recibos, entre otras irregularidades.

“Lo lógico es que las personas paguen por un servicio que reciben, si éste no se les brinda, están en su derecho de no erogar pago, hay muchos casos en los que las familias no cuentan con agua potable ni se les suministra a través de pipas, entonces a los usuarios de los municipios de Soledad, San Luis y Cerro de San Pedro, les asiste la razón al negarse a pagar el recibo”, indicó.

El alcalde explicó que hay grandes deudores en el organismo que pertenecen a grupos empresariales que deben millones de pesos a Interapas, y que es ahí donde se deben redirigir estrategias para hacer cobros y no hostigar a los usuarios domésticos que no han recibido un servicio regular.