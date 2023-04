Denuncian vecinos de Fresnos falta de agua y cobros excesivos

Vecinos de la colonia Los Fresnos en Soledad de Graciano Sánchez denuncian la falta de agua, así como cobros excesivos en el servicio, por lo que piden al Interapas que les de una solución a este problema que afecta a su bolsillo e incluso los tiene con temor de no contar con el vital líquido de manera definitiva, al tener deudas impagables.

Uno de los afectados es J. Arturo Quiñones, un hombre de la tercera edad que vive con su esposa y su hija desde hace más de 40 años en la colonia, quien actualmente tiene un adeudo de 17 mil pesos y aunque ha ido en varias ocasiones a las oficinas del organismo operador del agua para aclarar el tema, no ha podido hacerlo y cada bimestre su deuda crece dos mil pesos.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

“De agosto del 2021 a la fecha, debo 17 mil pesos, al principio pagábamos 200 pesos bimestrales, de repente me cargan 2 mil pesos cada bimestre y actualmente ya voy en 17 mil pesos, he ido 50 veces a tratar de arreglarlo, solo lo ven en la computadora y al siguiente mes, otros 2 mil pesos más se suman a mi cuenta, no me la cortan, poque es un problema de ellos no mío, pero quiero que me den solución, porque un día van a desconocer el asunto y me van a querer cobrar algo que ya es impagable” dijo en entrevista.

Señalando que además de los cobros excesivos, se suma el problema de la falta de agua, la cual antes se tenía y ahora es cada vez menos la que esta llegando a las casas que están en la zona.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Quien también se quejó fue Carmen Hernández, quien tiene más de 20 años viviendo en Los Fresnos y quien desde hace unos meses sufre con mas intensidad, la falta de agua en su vivienda, una situación que está afectando su economía, pues además de los recibos por el servicio de agua, por el que tiene que pagar hasta 400 pesos, se suma el pago de la pipa, que le cobra 150 pesos por llenar el aljibe, el cual le dura una semana o un poquito más.

“Tenemos el problema del abasto de agua, antes de perdido salía un chorrito, con eso llenábamos de a poquito nuestro aljibe, ahora ni eso, entonces aparte de pagar casi 400 pesos de agua que viene en el recibo, tenemos que comprar y pagar hasta 150 pesos para llenar el aljibe” finalizó.