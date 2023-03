Soledad cuenta con cerca de 40 pozos, pero su agua se la llevan a la Capital

Actualmente en Soledad de Graciano Sánchez se tiene un registro de alrededor de 40 pozos que son operados por el Interapas y el agua que se extrae de ellos en la mayoría de los casos, es utilizada para llevar agua a las colonias de la capital, dejando a las y los habitantes del municipio sin el vital líquido, por lo que ya se analiza la implementación de acciones que satisfagan las necesidades de la gente.

Leonor Noyola Cervantes, alcaldesa de Soledad, dijo que una de estas medidas es llevar agua a través de pipas a las diferentes colonias y comunidades del municipio, con la finalidad de mitigar el problema de falta de agua que están enfrentando y que ante la llegada de la temporada de calor se incrementa.

“Sabemos que no es una solución definitiva, pero no queda más que reforzar la entrega de agua a través de pipas en las colonias y en las comunidades a donde no esta llegando, es la única forma de poder acercarles el agua, como ya les había mencionado, el 75 por ciento del municipio tiene problemas con el abasto del vital liquido y es urgente dar una solución a este tema” indicó la alcaldesa.

Mencionando que a la par de estas acciones, también es necesario hacer que la ciudadanía tome conciencia de la sequía que está viviendo no solo Soledad, sino el estado, por lo que también hizo un llamado a la gente para que cuide el agua y evite desperdiciarla, porque es un recurso que se está escaseando.

Sobre el campo y la crisis que están enfrentando debido a la falta de lluvia, que se arrastra ya desde el año pasado, Noyola Cervantes dijo que también se tiene un acercamiento con los productores, a quienes se están canalizando ante instancias estatales y federales, con la finalidad de que puedan tener acceso a diferentes apoyos que les ayude a sobrellevar el momento por el que atraviesan.