SLP registra 519 contagios nuevos de COVID-19

En el último día se registraron 519 casos de Covid-19 confirmados por laboratorio y 12 nuevas defunciones, para un acumulado de 159 mil 289 casos, y 7 mil 232 muertes, de acuerdo al informe del Comité Estatal Técnico para la seguridad en Salud.

Los nuevos casos corresponden a 272 mujeres y 247 hombres, de un rango de edad de 1 a 93 años. Además, del total de los casos 259 tenían el esquema de vacunación completo y 21 incompleto.

Los casos se presentaron en los municipios de: San Luis Potosí (270), Soledad (50), Matehuala (19), Cedral (3), Charcas (2), Vanegas (4), Venado (1), Santa María del Río (1), Tierranueva (1), Mexquitic (4), Villa de Arriaga (1), Villa de Reyes (2), Zaragoza (2), Ciudad Fernández (3), Rioverde (25).

Asimismo, Cárdenas (3), Cerritos (2), San Ciro de Acosta (2), San Nicolás Tolentino (1), Santa Catarina (1), Ciudad Valles (52), Ébano (2), Tamasopo (3), Tamuín (8), El Naranjo (4), Tamazunchale (17), Matlapa (4), San Martín (2), Tampacán (5), Axtla (7), Xilitla (1), Aquismón (2), Coxcatlán (3), Tancanhuitz (1), Huehuetlán (1), y Tanquían (1).

Las defunciones fueron de cuatro mujeres y ocho hombres, de un rango de edad de 39 a 91 años de edad, residentes de los municipios de San Luis Potosí (4), Salinas (2), Cerritos (1), Rayón (1), Matehuala (1), Zaragoza (1), Mexquitic (1), y Tamazunchale (1). Los factores de riesgo fueron edad mayor a 60 años (11), diabetes mellitus (4), hipertensión arterial (5), enfermedad de riñón (2), enfermedad del corazón (2), y una persona no tenía factor de riesgo. Además, nuev no contaban con su esquema de vacunación contra el coronavirus y tres lo tenían completo.

El reporte indica que hasta el momento se han presentado 447 mil 677 casos sospechosos de Covid-19, de los cuales se han confirmado 159 mil 289 y se han descartado 282 mil 999 y continúan en investigación 5,389 casos. Asimismo, se han dado 93 mil 085 altas sanitarias.

En la hospitalización hay 237 personas, de las cuales 60 se encuentran estables, 141 graves y 36 intubados en riesgo de perder la vida; del total 142 tienen diagnostico confirmado a Covid-19 y 76 siguen en estudio. La ocupación hospitalaria es del 43 por ciento en camas regulares para pacientes con enfermedades respiratorias y 24 por ciento de camas con ventilador para enfermos de Covid-19.

Largas filas en aplicación vacuna

Potosinos muy enojados porque durante el primer día de la vacunación itinerante contra el Covid-19, los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, del ayuntamiento capitalino y los Servidores de la Nación, en punto de las 5 de la tarde corrieron a todos a pesar de que tenían horas formados. Hoy por eso madrugaron y se observan largas filas.

Para no volver a hacer entripado, cientos de potosinos madrugaron para acudir a la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en el segundo día de la jornada realizada en Plaza de Armas del centro histórico capitalino.

Aunque volvieron a arreciar las bajas temperaturas, pudo observarse que desde antes de las 7:00 de la mañana de este miércoles, la gente llegó a formarse y no volver a pasar corajes luego de que el martes no los vacunaron a pesar de que tenían horas esperando bajo el frío, ya que se les indicó que la jornada laboral era de 9 de la mañana a 5 de la tarde, olvidándoseles que el martes abrieron muy tarde porque no llegaban las vacunas.

Hasta antes de las 8:00 de la mañana se extendía hasta las inmediaciones del Congreso del Estado de San Luis Potosí, luego de la recomendación que hicieron los médicos encargados de este proceso de vacunación que le pedían a la población irse a formar desde las 5 de la mañana para que les tocará turno. Amablemente también los policías municipales le decían a la población pararse temprano para no regresarlos a sus casas sin el biológico.

Otra de las quejas que han señalado los beneficiarios de la vacuna es que están aplicando la dosis de Moderna, sobre todo para los rezagados de 40 y más, quienes están molestos luego de que recibieron puras dosis de AstraZeneca.

Se continúa aplicando la primera y segunda dosis para personas mayores de 18 años, además del refuerzo para los mayores de 40 años de edad