Frío y lluvia no impide vacunación para rezagados en SLP

Ni las bajas temperaturas, ni la lluvia, evitaron que la gente saliera a llevar a cabo el proceso de vacunación en los puestos intinerantes colocados en la Plaza de Armas.

Este martes se observó dentro de la jornada de vacunación Covid-19 que la gente estuvo interesada en recibir el biológico, aunque no todos le respetaron la sana distancia.





Los potosinos salieron bien en chamarra dos, con cubrebocas puesto y sus documentos a la mano. La gran mayoría refiere que no pudieron acudir aLa gran mayoría refiere que no pudieron acudir a completar su esquema de vacunación porque se enfermaron del virus, no les dieron permiso en su trabajo para salir a la vacunación, y los menos, tenían miedo hacia las reacciones de la dosis.

Entre manifestantes, vendedores, y paseantes del centro histórico, se vio concurrido el primer cuadro del centro histórico capitalino, desde muy temprana hora.

Este martes 8 y miércoles 9 de febrero en la Plaza de Armas, se realiza la aplicación del refuerzo de la vacuna AstraZeneca para personas mayores de 40 años de edad -la vacuna de refuerzo covid-19 se aplica a población de las cuatro décadas y más qué fue inmunizada en septiembre del 2021 con segunda dosis-.

También se suministra la segunda dosis de la vacuna astrazeneca para personas mayores de 18 años de edad.

Al igual, se está otorgando la primera dosis de la vacuna para personas rezagadas mayores de 18 años.





Cabe destacar que para este jueves 10 y viernes 11 de febrero, continúa esta jornada estatal de vacunación, pero cambiarán de sede a la Unidad Administrativa Municipal, UAM.

El horario de atención será de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Los documentos a presentar son la hoja de registro ante el portal del Gobierno Federal, presentar el comprobante correspondiente de la segunda dosis, identificación oficial y hasta presentar un probante de domicilio.