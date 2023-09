SLP, menos inseguro que Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas: Torres Sánchez

“Hay buenos resultados en materia de seguridad pública, más de tres mil millones de pesos en inversión para la División Caminos de la Guardia Civil Estatal y nuevas comandancias como la de la Zona Industrial que recién se acaba de inaugurar”.

Esto es parte de la estrategia de seguridad en San Luis Potosí para combatir la delincuencia, misma que se revisa todos los días y se replantea en sus diferentes componentes, para enfrentar los delitos del fuero común y federales.

Así lo confirmó el titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, quien adelantó que estos logros formaran parte del Segundo Informe de Gobierno, el próximo 25 de septiembre.

El funcionario estatal advirtió que no puede decirse que no se generan resultados o que la estrategia necesite adaptaciones, “la entidad no tiene los mismos niveles de inseguridad que Guanajuato, Jalisco, Michoacán o Zacatecas”.

Hay buenos resultados en materia de seguridad pública, insistió, más de tres mil millones de pesos para la División Caminos; nuevas comandancias; y resultados positivos como la captura de “el tiburón”.

Ahí están los efectos positivos y pueden observarse de diferentes maneras, dijo al referirse a la nueva base de operaciones en la Zona Industrial, “el mejorado C4 de Ciudad Valles; y el desmantelamiento de una célula criminal del cartel de Jalisco, realizada hace poco en la localidad de Laguna de San Vicente, en el municipio de Villa de Reyes”.

El encargado de la política interna en el estado aclaró que no solo en el tema de la seguridad se han tenido avances, “dos años del actual gobierno son poco tiempo para combatir el abandono que durante décadas tuvo la herencia maldita, pero nosotros no escatimaremos en recursos para continuar en el desarrollo de inversiones, que fortalezcan a las corporaciones policiacas y ayuden a redoblar el combate contra la delincuencia”.

Finalmente, Torres Sánchez desechó las opiniones en torno a que la estrategia de seguridad debe modificarse, “la realidad es que todos los días se revisa, se ajusta, y se replantea conforme a la evolución del fenómeno delictivo, los resultados están sobre la mesa”, puntualizó.