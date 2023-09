Sindicato administrativo de la UASLP realiza votación para renovar su dirigencia

Sin avisar que se realizarían votaciones para renovar al sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, se registró la contienda en que cuatro planillas buscan el liderazgo del gremio que podría irse a huelga el próximo primero de octubre.

Ni a la prensa, a la sociedad en general y algunos trabajadores de la institución aseguran que ni a ellos les avisaron sobre este proceso electoral interno, aún así se realizan en las diferentes sedes.

En los cuatro campus de la máxima casa de estudios se llevaron a cabo las votaciones para el Sindicato Administrativo de la máxima casa de estudios potosina que alberga a unos mil 400 empleados, que son básicamente los que tienen derecho a emitir su voto.

En esta ocasión, son cuatro las planillas que contienen por este codiciado espacio. El proceso culmina a las 18:00 horas y los resultados se pudieran estar dando durante la madrugada.

Entre los interesados que participan en esta ocasión, se encuentra en la fórmula número uno, encabezada por el actual secretario general de ese gremio, Gerardo de Jesús Rivera Müller, que se hace acompañar por José Antonio Ramírez Reyes, Susana Martínez Horta, Verónica Negrete Reyna y Luis Alberto Pérez Medina.

La planilla número dos está integrada por Noemí González Ochoa, Lydia Pérez Coss y Yajaira Contreras.

La planilla número tres está encabezada por Ricardo Amaya Leiva y lo acompañan Juan Manuel Zaragoza Márquez, Adriana Esparza Barajas, Maite Martínez Mendoza y Óscar Martínez González.

La planilla número cuatro es liderada por Blanca Estela Urízar García y la respaldan José Humberto Pérez, Miguel Ángel Zúñiga Castillo y Juan José Castro Luévano.

Cabe referir que en esta ocasión, quien gane la contienda tendrá la decisión en sus manos, de llevar o no a la huelga a los trabajadores de la institución, que han anunciado que para el primero de octubre tienen la intención de frenar actividades, en demanda de un bono de tres días que se pactó con la anterior rectoría y que suman unos 2 millones 800 mil pesos para ellos, mismos que el órgano estudiantil asegura no se encuentran dentro del Contrato Colectivo y no se los quiere entregar. El que gane definirá entonces si continuar con el proceso que el actual dirigente, Gerardo de Jesús Rivera Müller, lleva contra la institución.