UASLP, en negociaciones para evitar la huelga

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, Alejandro Javier Zermeño Guerra, asegura que la institución está participando en los trabajos de negociación para evitar la huelga que anunció el Sindicato Administrativo de la máxima casa de estudios debido a que les adeudan tres días de salario base.

Cabe recordar que desde el mes de julio el titular del Sindicato, Gerardo de Jesús Rivera Müller, anunció el emplazamiento a huelga para el mes de agosto, sin embargo semanas atrás señalaron dar una prórroga para el día 8 de septiembre. En tanto se encuentran en pláticas en los tribunales.

El jefe de la comuna Universitaria señaló que justo este día el secretario general de la institución, Federico Garza Herrera, se encuentra en pláticas con el Sindicato y otras autoridades del Poder Judicial de San Luis Potosí, para darle solución a este problema laboral que aún no tiene solución.

"Aún no hay pero estoy seguro que debe haber avances al respecto, yo lo único que creo es que se debe hacer justicia y yo no la voy a impartir, aquí no se trata de que gane el sindicato o la universidad aquí se trata de que se aplique la justicia y para eso se necesita que la autoridad judicial diga quién tiene la razón y adelante así se hará".

Aseguró que este problema no es un asunto personal ni tampoco es un pleito ni del líder sindical contra el rector o viceversa, sino que se trata de tomar justicia.

A casi dos semanas del regreso a clases en la institución de educación superior, se continúa con la amenaza de irse a huelga, ya que los trabajadores administrativos refieren que ganaron una prestación proyectada en el Contrato Colectivo 2020-2022, y que se les dejó de pagar en el año 2021, teniendo una deuda con ellos de 3 años.

Se sabe que que de realizar esta movilización se estaría afectando la dinámica de más de 30 mil estudiantes que convergen en las cuatro zonas del Estado de San Luis Potosí.