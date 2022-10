Sin regularización 150 mil vehículos americanos en la entidad potosina

En San Luis Potosí hay 150 mil vehículos americanos sin regularizar, según indicó Antonio Tirado Patiño, Coordinador Nacional de la Unión Campesina Democrática, UCD, quien refiere que estarán solicitando que se aperture este proceso en la entidad porque no se ha hecho.

Aunque la entidad potosina ocupa el cuarto lugar de migrantes, recibe más de un millón de dólares anuales por concepto de remesas, no hay confianza con el tema de regularización de los denominados carros chocolate.

En la UCD están interesados de que se apertura este proceso porque hay 14 estados de la república mexicana donde hay regularizaciones y en San Luis Potosí no se ha dado este proceso por razones desconocidas.

Acudirán al gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona para que gestione un decreto en el que se abra a la oportunidad de legalizar los automóviles.

Buscarán establecer un padrón con los expedientes que hay, para reglamentar sus unidades.

Pretenden hacer comprender que al Estado potosino le llegarían unos 750 millones de pesos en caso de regularizar las unidades que tenemos, por eso les solicita tener confianza a este proceso.

"iniciamos una nueva etapa donde buscamos que se agilice este proceso, deseamos que el gobernador solicite la regularización y que pudiera distribuirlos en todos los municipios, para que se pueda avanzar en este tema. Al Estado le va a beneficiar porque compararán las placas. Le pedimos que vaya con el presidente a pedir esta regularización porque los vehículos son un problema social de la migración, sino los hubiera muchos no tendrían patrimonio".

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

No descartaron acudir a otros estados de la república mexicana para realizar este procedimiento ante la falta atención que se ha dado a este tema.

Lamentó que en el Registro Público Vehicular, REPUVE, les ponen muchas trabas a los propietarios de los carros y por eso pidieron que se les faciliten los requisitos para llevar a cabo este registro obligatorio de las unidades.

"Tenemos problemas con los citas, con los que hacen las revisiones de los vehículos, esto puede ser un problema hasta político porque no se acata el decreto presidencial de regularización".

A nivel nacional hay 3 millones de vehículos sin regularizar según se ha detectado en los más recientes padrones censales que tienen.

Les preocupa que no se de la regularización en este sexenio porque no estando Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República Mexicana podría haber un retroceso en este beneficio pactado porque el próximo gobierno podría no apoyar a este sector de la sociedad.