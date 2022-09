Sin condiciones para desaparecer Ople’s: PRI

Las condiciones para desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (Ople’s) del país, incluyendo el CEEPAC de San Luis Potosí, no están dadas porque son muchas las responsabilidades que tienen en tiempos no electorales, por lo que la propuesta presidencial no debe de prosperar, dijo el diputado del PRI Edmundo Torrescano Medina.

“Todavía hay muchas cuestiones que lleva a cabo el Ople, como por ejemplo la renovación de las juntas de mejoras, como lo establece la nueva Ley de Participación Ciudadana, la constitución de partidos políticos locales, lo que lleva todo un proceso al que hay que darle seguimiento, y demás acciones fundamentales”.

Manifestó que, mientras no haya un andamiaje legal que garantice procesos democráticos en igualdad de condiciones y el Instituto Nacional Electoral (INE) tenga elementos necesarios para ir perfeccionando su actuación, no se pueden desaparecer los organismos locales electorales que tienen una gran importancia”.

Añadió Torrescano Medina que en términos generales la propuesta de reforma electoral del presidente de la República, no es un retroceso democrático, pero se debe respetar a las instituciones, porque mientras no haya elementos para que el INE funcione y se acaten sus decisiones, no hay posibilidades de desaparecer al Ople.

Destacó que las “corcholatas” presidenciales –pre candidatos presidenciales de MORENA- están violando la ley al colocar publicidad en las bardas y realizando actos anticipados de campaña, lo que vulnera el debido proceso y el estado de derecho para que haya una competencia en igualdad de condiciones.