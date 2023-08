SEGE tiene deudas por más de un concepto con trabajadores, denuncia el SNTE

Luego de que trabajadores de nivel Medio Superior y Superior se manifestaran a las afueras de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, denunciando la falta de pago del Bono de Actuación, y de becas a hijos de padres trabajadores de la educación, el líder de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, afirmó que son más los adeudos que se tienen con el sector magisterial.

Aunque ha tratado de hacer recapacitar a las autoridades educativas sobre la necesidad de regular los pagos pendientes a los maestros, sobre todo para evitar afectar las actividades educativas en la entidad, sigue presentándose este déficit ante los maestros.

Refirió que se adeuda recurso a los jubilados y pensionados de la sección 26 del SNTE, en específico están sufriendo mil 600 trabajadores de Telesecundaria que desde meses atrás no tienen respuesta de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, ni de la Secretaría de Finanzas, SEFIN, tampoco de la dirección de Pensiones.

"No es el único caso tenemos el problema de nuestros jubilados son cerca de 12 mil, les deben un Bono de Calidad de Vida y he estado hablando con ellos para aguantar un poco para privilegiar el diálogo y que podamos tener un acuerdo en la mesa para que se pueda cubrir pero si no es así, va a ser imposible que los frene, y seguramente va a haber manifestación de los jubilados".

Tan solo cabe recordar que el pasado 27 de julio de este año se manifestaron en las cuatro zonas del estado reclamando que no habían caído los pagos en los bancos, así mismo denunciaban que por esa razón estaban sufriendo al no pudir cubrir los compromisos económicos que tiene cualquier persona, así también no podían hacer pagos al sistema de salud.

Hoy el secretario general de la sección 26 del SNTE, menciona que está buscando llegar a un acuerdo con la autoridad "estamos tratando de no descuidar el servicio educativo, porque estamos en defensa de la escuela pública creo que puede haber una gran sensibilidad de la respuesta que podemos alcanzar".

Reconoció que existen promesas de pago hacia el sector que dirige, sin embargo no hay certeza de que se cumplan los acuerdos porque pasa el tiempo y siguen habiendo un déficit "pedimos que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Finanzas asuman el compromiso que tienen minutado a sensibilidad hacia los trabajadores de la educación y que en un momento dado nosotros ratificamos nuestro compromiso de sumar a la gestoría y al apoyo con gobierno del estado para darle tranquilidad y gobernabilidad a todas y cada una de nuestras escuelas".

Finalmente espera que las autoridades gubernamentales tengan sensibilidad hacia ellos porque aún y con estos pagos pendientes los maestros no descuidan los planteles de la entidad potosina, tampoco a los estudiantes y padres de familia.