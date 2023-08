Con manifestación, inicia ciclo escolar la Facultad de Derecho de la UASLP

Apenas hace poco iniciaron las actividades del ciclo escolar 2023-2024 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, y ya hay manifestaciones de estudiantes; en esta ocasión ocurrió en la Facultad de Derecho donde los alumnos aseguran estar indefensos ante el nuevo Plan de Estudios y por la persistencia de los casos de hostigamiento sexual.

Aseguran que esta nueva estrategia educativa no ha sido terminada y aún así es aplicada entre la comunidad estudiantil, la inconformidad explican, que si reprueban un parcial en noveno semestre, automáticamente los mandan a recursar todo un año a los estudiantes.

"Existen madres solteras, alumnos foráneos que trabajan para vivir y eso no lo prevén los directivos, nuestros representantes estudiantiles no están haciendo nada, son ajenos a la dirección y son afines a la rectoría y claro ejemplo, no están presentes aquí para escuchar las necesidades de la comunidad estudiantil", indicó el alumno Rodrigo Guerrero.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

También se argumentó que continúa el problema de acoso sexual cometido por docentes de la institución hacia los alumnos y desafortunadamente las mujeres están temiendo alzar la voz, debido a la represalias que pudieran generarse.

"Continúa el problema de acoso de los maestros, la mayoría de los que estamos aquí, son mujeres que temen alzar la voz por represalias, pero mientras los directivos iban solapando este tipo de acciones nos ayudan a estos protestas pacíficas".

El grupo de alumnos que por unas horas protestó en el plantel señaló que a raíz de esta movilización sostuvieron un encuentro con la defensora de derechos universitarios Urenda Queletzú Navarro Sánchez, quien prometió atender estas quejas.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

"Desde que entramos se ha dado parte a la dirección, sobre el acoso a muchas de nuestras compañeras, se les ha dicho a los maestros y a cualquier cantidad de autoridades universitarias, pero no nos han tomado en cuenta, nos dicen vayan a quejarse a la Fiscalía y a Derechos Humanos Universitarios, pero no nos han tomado en cuenta cómo puede ser que el director, Daniel Pedroza, no tome cartas en el asunto porque dice que no hay denuncias".

En los últimos semestres se han expuesto seis denuncias de presunto hostigamiento sexual "nos dicen que tenemos que presentar como tal la denuncia, pero cómo lo vamos a hacer, si siempre nos dicen déjenos ver, así como cuando pedimos créditos".

Prometieron que continuarán con movilizaciones pacíficas porque no están dispuestos a permitir que continúen las vejaciones ante la comunidad Universitaria. Así también seguir exponiendo al presidente de la sociedad de alumnos Maximiliano Verástegui, no están haciendo nada y están en contubernio con las autoridades.