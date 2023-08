Familia se encadena a la FGE; exigen que se busque a conductor de InDriver

A 13 días de la desaparición del joven Gustavo Ramírez Galván, de 32 años de edad y conductor de la plataforma móvil InDriver, su madre Martha Beltrán Galván y su esposa Ángeles Hernández Ramírez, se manifestaron y encadenaron a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE) en donde exigieron se dé con su paradero y se presente vivo con su familia.

Señalaron además que hasta el día de hoy este órgano de justicia no les ha mostrado ningún avance en la carpeta de investigación y que su desaparición está repleta de inconsistencias pues el auto en el que él viajaba y el cual fue encontrado por la Policía de Investigación, no contaba con ningún tipo de indicio o prueba que les aclare que fue lo que pasó con él.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"Nos hicieron una junta el sábado, pero nos dieron noticias que nosotros ya sabemos, no ha habido avances en las investigaciones, esto es realmente desesperante, yo no me voy a mover de aquí hasta que me lo entreguen y me lo den vivo. No es posible que en 13 días no sepamos nada de él, la Fiscalía solo me dice que están trabajando pero no pueden siquiera brindarme información concreta. Yo ya no puedo más. Estoy desesperada. Son 13 días, mi hijo no come ya no puedo", refirió esposa de Gustavo.

Asimismo la familia de este padre de familia refirió que, este panorama de incertidumbre ha coartado su calidad de vida, por lo que exhortaron a las instancias correspondientes a robustecer su trabajo y dar con el paradero de Gustavo, un joven que describen como un buen trabajador y una persona honesta en todo sentido.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

"Estamos desesperados. Ya no podemos, no sé que están esperando ¿a entregármelo muerto?, no sé. La Fiscalía no nos han dicho nada más, la empresa para la que trabaja, ya brindó toda la información necesaria, la ruta e incluso ya se investigó el rastro que registró su número telefónico, el cual se detiene en dónde fue encontrado su automóvil", indicó.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Asimismo hicieron un llamado al Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, a quien le pidieron intervenga y agilice las acciones de búsqueda, pues hasta el momento solo han recibido apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, CEBP, y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, CEEAV y pese a ello no se ha logrado dar con al menos una pista que las lleve a la localización de Gustavo.

"Queremos que el señor Gobernador nos vea, nosotros aún confiamos en la justicia, pese al panorama de violencia que enfrentamos cada día. Queremos a Gustavo en casa, queremos saber qué pasó con él, necesitamos y tenemos derecho a la verdad. Que traigan a mi hijo de vuelta por favor, lo queremos vivo", exigió la señora Martha.