Sindicalizados se manifiestan en la SEGE; exigen pago de becas para sus hijos

Se manifiestan en las instalaciones de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, trabajadores de del nivel Medio Superior y Superior, Jubilados y Pensionados de la entidad, debido a que se les adeuda un bono de actuación y el pago de becas para hijos de los trabajadores de la educación que se les otorga desde el año 2010.

Se trata de agremiados de la sección 26 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, SNTE, que ofrecen sus servicios en la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, DGETI, la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, DGTA, de los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, CECATI, de los Institutos Tecnológicos de San Luis Potosí, Río Verde, Matehuala, Tamazunchale, el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, Capital, entre otros.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Acompañados de la delegación sindical D-V-89, narraron que no es la primera vez en que no reciben este pago, ya se ha vuelto costumbre para ellos ver transcurrir los meses para recibir el bono de actuación que consta de 15 días de pago, en esta ocasión desde el mes de diciembre les habían asegurado que se pagaría el recurso sin embargo no ha llegado.

Por lo anterior decidieron protestar y hacer evidente esta problemática, según explica Adriana García Ferrusco, "cada año es el mismo show, en diciembre nos dijeron que en febrero nos pagarían, luego que en marzo, luego en julio dijeron que en agosto y nada, es por eso que estamos aquí manifestándonos".

Son alrededor de 500 trabajadores de la educación quienes decidieron salir a manifestarse porque también les otorgaron becas desde el año pasado y no se las han desplegado "quedaron que desde el 28 de marzo del año pasado se pagaban y no las han dado".

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

No se supo definir cuánto recurso se debe a los casi 3 mil afectados, porque depende del nivel que tenga cada trabajador "para nosotros lo que sea de recurso ya está trabajado y lo ganamos. A nosotros no nos dan aguinaldo y por eso lo estamos peleando".

En esta ocasión no les abrieron las rejas de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, por eso se apostaron en el camellón de Manuel Gómez Arzate, interrumpiendo de un lado la circulación de vehículos, y conflictuando la circulación de la zona, en demanda de sus derechos sindicales.

Entre sus pancartas se lee "Ya páguenme mi beca", "Sí al Bono de Actuación", "Exigimos pago inmediato", entre otros. Aprovecharon para argumentar que continuarán con las movilizaciones en caso de que sigan incumpliendo con el pago de estos pendientes.