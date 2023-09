Sección 26 del SNTE defiende a presuntos encubridores de acoso sexual en el CAI

El secretario general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, Juan Carlos Bárcenas Ramírez, defendió a la jefa de departamento Ángeles N y Gabriela N, ex directora del Centro de Atención Infantil, (CAI), a quienes padres de familia acusan de no hacer nada ante los casos de acoso sexual en la institución, el motivo es que la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, no siguió los protocolos del derecho laboral.

El líder gremial indicó que tendrá que impugnar la decisión de cesar de manera definitiva a estas sindicalizadas, al considerar que no se siguieron los procedimientos e investigaciones correspondientes en la denuncia que hicieron los padres de familia de abuso sexual, no se le dio un seguimiento correcto, no se aplicaron las normas adecuadas y no se puede correr a nadie así como así.

"No defenderé a quien es culpable pero sí que se respeten los procedimientos", dijo el líder gremial quien apuntó además que no van a defender a compañeros que son violadores de las normas y de los criterios de cuidar y no violentar a los menores, pero a su consideración nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

Es decir, consideró que los procesos que se siguieron en este caso del CAI no son los correctos, "tiene que hacerse una investigación integral porque resulta curioso que quieren sancionar a la directora y a la jefa de departamento que incluso, esta última, no está en contacto directo con la escuela".

Argumentó que el caso de las personas que estaban más involucradas, como es el personal de atención a los estudiantes, ni siquiera se les hace referencia, "es decir, pareciera que le dan un contexto político cuando en realidad debería de ser una investigación total, para que en un momento dado todos aquellos que obraron de manera equivocada en el cuidado de los niños, lo paguen. Tampoco hay un tema legal aún, no se han interpuesto denuncias y hay un proceso a seguir en estos casos".

En el caso de una queja en derechos humanos o una denuncia penal, se debe seguir el protocolo pactado entre las autoridades educativas y sindicales, "se tienen que establecer de hagan de manera correcta, porque no es posible que el día de hoy elaboren un acta administrativa para un procedimiento que debe de llevarse en promedio un mes y al siguiente día ya esté el dictamen de cese".

Lamentó que, este tipo de actos parecieran una instrucción directa para querer lastimar a los trabajadores y en ese sentido, no comparte esa opinión y hará lo que le corresponde, que es el cuidado de los niños y si hay alguien que los violentó, tendrá que pagarlo "y yo no voy a defender a quien violente ese derecho, pero sí el tema de un procedimiento que debe de ser el correcto".

Lo anterior, después de que se dierá a conocer el cese definitivo de la directora del CAI y de la jefa de departamento, pero sin que aún se detenga al responsable del abuso sexual a los menores de esta institución educativa.