Docentes denuncian crisis económica en la Universidad Intercultural de SLP

Docentes y administrativos de la Universidad intercultural de San Luis Potosí se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, debido a que no les llega incremento salarial ni prestaciones, pero además denuncian estar ante una grave crisis que los podría orillar a cerrar algunos espacios para finales de año.

Un grupo de ellos llegó a la dependencia estatal, preocupados porque la institución tiene serios problemas financieros que se vienen arrastrando desde años atrás ante la reducción de presupuesto que no van a dar oportunidad para el crecimiento.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

"Este año fuimos golpeados por la parte estatal, porque de un presupuesto que está firmado en convenio por 24 millones de pesos anuales nada más se nos autorizaron 18 millones. Entonces ya de entrada tenemos un recorte presupuestal de más de 6 millones de pesos y aunado a eso, es que el déficit se pronostica y se proyecta de casi 13 millones y medio para lo que son los meses de noviembre y diciembre y estamos preocupados porque a partir del mes de noviembre, tendremos que cerrar todas las Unidades Académicas, porque no tendríamos ni para sueldos administrativos ni docentes y peor aún, no tendríamos para los gastos corrientes e indispensables como la luz, el agua, el internet, y así no se puede dar un servicio a los alumnos".

Lo anterior lo expresó, Brenda Romero, trabajadora administrativa de la Universidad Intercultural en San Luis Potosí, UISLP, quien afirma que para el mes de noviembre forzosamente tendrían que cerrar las aulas porque no tendrán las condiciones para mantener a las unidades académicas por eso decidieron acudir a la dependencia y solicitar una solución para este organismo descentralizado del Gobierno del Estado.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

La base trabajadora de esta institución educativa es de 400 docentes y administrativos, quienes atienden a 3 mil estudiantes que se ubican en los 11 planteles de los municipios de Cárdenas, Cerritos, Charcas, Matehuala, Tamazunchale, Tamuín, Tanquián de Escobedo, Tancanhuitz de Santos, Ciudad Valles, Villa de Reyes y Matlapa.

Acudieron a la SEGE para que el titular Juan Carlos Cedillo Torres presione a su homólogo de la Secretaría de Finanzas, Salvador González, y apoye financieramente a la institución porque prevén el punto de quiebre para el onceavo mes del año "nos comentaron que vamos a tener una reunión en los próximos días con la Secretaría para analizar la parte financiera y ver de qué manera nos podrían apoyar".

Los quejosos también se inconformaron porque no han recibido incremento salarial, a pesar de que han observado que otras instituciones educativas, sí están recibiendo un aumento, para abril de este año debían recibir un apoyo financiero sin embargo están conscientes de la situación que se vive pero se sienten incomprendidos porque a otros sectores como el Cobach, el Tecnológico y el Conalep, les han autorizado mejoras salariales.