Estudiantes de la Enesmapo denuncian a un profesor por acoso sexual [Videos]

Estudiantes de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, ENESMAPO, denuncian a su profesor de nombre Erick N, de estar cometiendo presunto acoso sexual contra la comunidad estudiantil.

Apostados afuera del plantel que se ubica en la calle San Carlos 345 en el fraccionamiento San Ángel de esta capital potosina, las jóvenes acompañadas de algunos compañeros y padres de familia se unieron para exigir la destitución del docente que ha abusado de la confianza de la institución y del alumnado.

Cortesía | Estudiantes

Las alumnas afectadas pidieron un cambio y que la institución se preocupe por ellas, ya que dijeron contar con testigos, testimonios y pruebas de lo que está sucediendo en ese plantel.

A manera de protesta colocaron una serie de pancartas en donde se alcanza a leer: "La en Enesmapo no me cuida me cuida el alumnado", "Queremos ser libres, no Valientes", "No era Paz era Silencio", "Te cansas de oírlo" "Veo una mujer fuerte y valiente", "Todos unidos", "Nos nos quitaron tanto que terminaron quitandonos el miedo", "Nadie me callará", "Quiero que toda niña sepa que su voz puede cambiar al mundo", "Gustavo L, Acosador", "Todo este mal, sistema está mal", "Más fácil que dejen de encubrir", "Por qué nadie habla del acosador de Tyson", "Fuera Erick L, compadre del director", entre muchos mensajes más.

En una sesión informativa mencionaron que cuentan con firma suficientes para que la comunidad estudiantil sea escuchada por las autoridades "varios de nuestros compañeros y compañeras han sufrido casos de acoso, hostigamiento, amenaza y abuso de autoridad por parte del maestro Erick Gustavo, la persona en mención se siente protegido y justifica sus actos alegando que el director de la escuela, es su compadre, por lo tanto una de las inconformidades que se ha presentado no han tenido seguimiento".

También, argumentaron que hay dos demandas por estos delitos realizadas por los propios compañeros "exigimos la destitución de Erick Gustavo porque una persona como él, no debería ser docente, de igual manera hay firmas hay testigos hay testimonios y esperamos contar con su apoyo, espero sigamos unidos para poder hacer un cambio en la escuela que ya no nos veamos afectados que sea más justo y que se cumpla lo que se ha prometido en la institución".

Sobre esta situación se intentó cuestionar al director de la institución, Víctor González Vigil, sin embargo no contestó al llamado. Sobre todo se intentaba cuestionarlo sobre el paro de actividades que hicieron los estudiantes.

Los alumnos se hartaron de este abuso de poder, porque a las alumnas les decía "ustedes están conmigo o contra mi, nos decía me tienes miedo?, pues deberías tenerlo. Las denuncias tienen desde el año pasado. La dirección esta enterada pero nos regresan al salón.?Hay otros maestros que se mencionaron, porque tienen actitudes machistas, sexistas, han sido señalados como acosadores y hasta el guardia de seguridad de la escuela, hace comentarios de qué bonita, vámonos a un lugar, en Facebook te busca, es incómodo".

Son cerca de 670 estudiantes quienes realizaron el paro de actividades, mismos que hoy pidieron que saliera el director de la institución quien solo se justificó argumentando qué trabaja para ellos, pero generalmente defiende al agresor sexual y menosprecia los temas que están defendiendo. La única solución que les ha ofrecido a raíz de este movimiento que hicieron fue cambiar de salón a su compadre.