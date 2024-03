Sebastián Pérez se registra ante el CEEPAC; promete alianza con la sociedad

Los jóvenes y las mujeres ya no van a pintar bardas, pegar calcomanías o cargar lonas, ahora, serán el eje de esta campaña que será ganadora y colocará a la ciudad en el centro de todo, para un despegue como nunca antes se ha visto en todos los ámbitos, dijo Sebastián Pérez García, tras solicitar su registro como candidato a la alcaldía de la capital por el partido Movimiento Ciudadano (MC).

Nahúm Delgado / El Sol de San Luis

Acompañado de su esposa e integrantes de su planilla, así como decenas de simpatizantes vestidos de color naranja y con banderas del mismo color, el candidato a la alcaldía señaló que, a diferencia de los adversarios, no lleva “acarreados”, son ciudadanos ávidos de un cambio que acudieron a acompañarlo por sus propios medios.

Nahúm Delgado / El Sol de San Luis

Prometió una amplia, diversa y plural alianza y llamó a sus contrincantes a debatir las ideas, a cesar el gasto de recursos públicos en promoción personalizada; dijo que en San Luis los partidos políticos están cooptados por las cúpulas que se sienten los dueños y no le dan oportunidad a los ciudadanos sin filiación partidista, de participar.

Sebastián Pérez fue secretario general en la administración panista de Xavier Nava y dijo que los ciudadanos deben escuchar ofertas, contrapesos, por eso es importante involucrar a las mujeres y a los jóvenes, proponer campañas de ideas, de contrastes, pero poniendo siempre a San Luis en el centro.

Nahúm Delgado / El Sol de San Luis

Estuvo presente el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y candidato plurinominal a diputado local, el senador con licencia Marco Antonio Gama Basarte, quien respaldo a su candidato a presidente municipal, porque representa un sector muy importante, el de los ciudadanos que quieren ser escuchados.

Pérez García dijo que San Luis merece un cambio definitivo, porque en la actual administración no se toma en cuenta a los jóvenes, los tiene abandonados, “serán ellos no solamente el eje de la campaña sino del próximo gobierno municipal, porque vamos a ganar, de eso no debe haber dudas”.