Se requiere la incorporación de 100 elementos policiales

Actualmente Soledad de Graciano Sánchez cuenta con 40 nuevos policías, que contribuyen a satisfacer las necesidades de la población en materia de seguridad, sin embargo aún se requiere la incorporación de por lo menos otros cien elementos, para poder cubrir espacios que han quedado vacíos.

Así lo declaró la alcaldesa Leonor Noyola Cervantes, quien indicó que para cubrir esta demanda de mas presencia policiaca que tiene la ciudadanía, la convocatoria emitida por la Dirección de Seguridad Publica Municipal para la contratación de nuevos elementos esta vierta de manera permanente.

“Tenemos alrededor de 40 elementos nuevos que están trabajando ya en la calle, que terminaron su proceso de selección, aprobado todos sus exámenes, incluidas las pruebas de control y confianza, pero necesitamos mas gente en la calle, por eso buscamos la contratación de por lo menos otros cien elementos y estamos en el proceso, por eso esta abierta la convocatoria de manera permanente” dijo la funcionaria.

Que también fue cuestionada sobre el tema de la certificación de policías, un tema que dijo, se esta cumpliendo porque fue una de las solicitudes que hizo el gobernador Ricardo Gallardo desde el inicio de su administración a todos los municipios, asegurando que en el caso de Soledad de Graciano Sánchez están siendo constantes, al igual que con el de la capacitación.

Explicando que esta atentos a que se cumpla con el tema, pues finalmente las y los elementos que se contratan, tienen la obligación de salvaguardar la seguridad de la población en el municipio, por que se mantendrá atenta no solo a que se cumpla, sino a que el personal tenga la capacitación necesaria para poder ocupar el cargo y en caso de no aprobar las pruebas de control y confianza, no sea contratado.