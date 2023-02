Se acabó el outsourcing en SLP: Ricardo Gallardo

En los hechos y no de palabra, se acabó el outsourcing en San Luis Potosí, vamos a proteger al trabajador y al patrón.

El gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que “se va a eliminar totalmente el outsourcing, es ilegal, y con los nuevos proyectos de la Secretaría del Trabajo se va a acabar en la práctica, el empresario ya no tiene por qué pagar el primer mes de sueldo del trabajador que está reclutando, y mucho menos el trabajador otorgar su paga, no se debe regalar el dinero a nadie”.

Advirtió que los casos que sean detectados van a ser denunciados en la Fiscalía General del Estado y se va a convertir en un tema legal.

.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

El mandatario estatal indicó que ya cuentan con la lista de toda la gente que se va a emplear, “se van a ocupar más de 500 empresas que están solicitando personal, y que vamos a poderles brindar ese apoyo, cuidando al trabajador, para que tenga todos sus pagos y prestaciones por derecho, pero también cuidando al empresario con respecto a que se lleve a un buen trabajador”, aclaró.

Destacó que el programa implementado por la actual administración estatal, denominado “La Secretaría del Trabajo te da Trabajo” es punta de lanza en México, “somos el primer estado en hacer esto, no existe en el país un modelo igual como el que hoy aquí se lleva a cabo”.

La alianza empresarial y de las cámaras nos está acompañando, refirió, “aunque sus agremiados no únicamente serán testigos, sino también beneficiarios de este programa, y que también nos aporten, cuando ellos tengan gente buscando trabajo, para poder contactar rápido con la Secretaría de Trabajo”.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Consideró que el arranque del nuevo plan de la STyPS es trascendental para la vida laboral en San Luis Potosí “ya no hay pretexto para que alguien no tenga empleo, hoy el que no trabaje es por flojo porque hay trabajo para todas y todos”.

Cuestionado con respecto a si habrá un llamado a los empresarios para que brinden sueldos competitivos, aseguró que “ese es un tema que ya hemos platicado con las cámaras, y ellos a su vez con sus agremiados”.

Finalmente, Gallardo Cardona dijo que el objetivo es devengar honorarios y sueldos, acorde a los momentos que hoy San Luis Potosí está viviendo.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí