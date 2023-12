Roban nochebuenas recién plantadas para decorar el centro histórico

Apenas concluyó la plantación de flores de nochebuena en los principales jardines y plazas de la capital potosina, cuando ya algunas han desaparecido; se pidió mantenerlas, ya que forman parte del decorado navideño tradicional del Centro Histórico.

Son más de dos mil plantas las que se consideraron, aunque solamente se plantan entre 500 y 600; el resto queda como stock; su instalación comenzó desde la última semana de noviembre.

De acuerdo con personal de la dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento capitalino, la coordinación de Parques y Jardines ya reportó la desaparición –o vandalismo- de varias de las flores plantadas, los principales jardines donde se han plantado son plaza de Armas, de San Francisco, San Juan de Guadalupe, Tequis, San Miguelito y Santiago.

Nahúm Delgado | El Sol de San Luis

En todos los casos, ya se han repuesto las flores para que no se afecte el entorno, pero se solicitó cuidar de ellas; no obstante, no se puede evitar que personas se lleven algunas, como ha ocurrido en años anteriores.

Sobre ello, la dirección de Gestión Ecológica y Manejo de residuos, optó por divulgar algunas recomendaciones para que estas plantas sobrevivan en manos de particulares; así, se pide sean plantadas en sitios con temperatura de entre 15 y 15 grados y ventilados, así como regarla de una a dos veces por semana, evitando rociar sus hojas. Se exhortó a no tirarlas a la basura luego que dejaron de tener hojas y flor, ya que siguen vivas.

La flor de nochebuena suele no sobrevivir a los cambios brucos del clima de San Luis Potosí, pero se producen bien en los invernaderos municipales; Al final de la temporada navideña, las que sobrevivieron a robo o vandalismo son recuperadas y trasladadas a los invernaderos municipales, pero no todas vuelven a florecer.

Con respecto al alumbrado navideño colocado principalmente en el Centro Histórico, hasta el momento no se ha detectado algún daño por vandalismo o robo, aunque se mantiene una vigilancia para que ello no suceda.