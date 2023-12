Ya hay Ya hay “paleta vegetal” para el Centro Histórico de SLP

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) concluyó la elaboración de la “Paleta Vegetal para el Centro Histórico de San Luis Potosí”, e hizo su presentación formal ante regidoras y regidores de la Comisión Permanente de Desarrollo y Equipamiento Urbano, para su posterior visto bueno en el pleno del Cabildo.

La citada paleta vegetal también fue puesta a consideración y ya aprobada por integrantes de las comisiones de Alumbrado y Obras Públicas y Ecología.

Directivos del IMPLAN señalaron que la “Paleta Vegetal para el Centro Histórico”, consiste en un documento que contiene fichas técnicas con información y características de especies nativas o adaptadas al municipio de San Luis Potosí, y que pueden ser plantadas en la citada zona de la ciudad.

Se tomaron en cuenta factores como su altura, el que no requieran mucho consumo de agua, que sus raíces no quiebren el pavimento, que sus ramas no representen una dificultad para la visión de conductores o peatones ni que afecten el entorno, entre otros.

Actualmente, hay un desorden en los tipos de vegetación en el Centro Histórico, por lo que el catálogo que se elabora será una herramienta para su ordenamiento, y servirá tanto para proyectos públicos como privados.

Cabe citar que en la elaboración de esta paleta vegetal participaron diversas instituciones federales, estatales, municipales, académicas y asociaciones civiles, que aportan cada una lo que les corresponde.

En junio pasado, el IMPLAN presentó y logró que el Cabildo aprobara la Paleta Vegetal para el Centro de Población de San Luis Potosí, en el que se destaca las características de aquellas plantas aptas para suelo capitalino y por ser resistentes a la variable climática, en especial la de la ciudad con climas de sequía extrema a lluvias, de temperaturas, y de tipo de suelo; inclusive, aquellas que con sus raíces no levanten el suelo y no requieran mayor consumo de agua.

En su programa “Pulmones Urbanos”, el Ayuntamiento capitalino ha respetado el tipo de vegetación, y ha plantado como el fresno, pino Greggi, pino piñonero, encino, yuca, jacaranda, mezquite y huizache.