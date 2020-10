Retroceso a semáforo naranja no afectó a la industria: UUZI

El retroceso en el semáforo epidemiológico a color naranja, no les implicó cambios a las empresas de la Zona Industrial, se encuentran operando con normalidad pero siguen tomando medidas sanitarias muy estrictas, sobre todo en el ingreso a las plantas, que es donde están instalados los filtros sanitarios y donde procuran identificar posibles portadores de Covid-19.

Así lo manifestó el presidente de la Unión de Usuario de la Zona Industrial (UUZI), Ricardo Pérez Castillo, quien informó que de acuerdo al último corte de la semana pasada, se han acumulado mil 754 casos positivos y 5 defunciones de trabajadores de las empresas; aunque todavía falta la actualización de esta semana por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Comentó que con el repunte de casos que se dio nuevamente en el estado, las empresas no han relajado las medidas sanitarias, y no lo harán independientemente del color del semáforo; incluso, viendo la tendencia de las cifras diarias, están proyectando que se deberán seguir implementando protocolos sanitarios estrictos por lo menos un año más.

“Desde el inicio de la pandemia hemos ido llevando todas las medidas sanitarias factibles necesarias, para que las empresas no se conviertan en zonas de brotes, continuamos con los protocolos y lo estricto que ya era desde un inicio. Es una medida que llegó para quedarse, viendo la tendencia creo que es algo con lo que vamos a tener que convivir por lo menos un año más. Estamos teniendo una proyección a largo plazo, y las medidas dentro de las empresas y del transporte de personal no se relajarán”, expresó.

Por otro lado, señaló que casi todas las empresas se encuentran operando a niveles muy adecuados, aunque en algunos casos todavía no están al cien por ciento, debido a que no todos los mercados internacionales se han reactivado por completo; no obstante, esperan que el consumo no se detenga, sino por el contrario, que siga en aumento, siempre y cuando no se vea afectada la salud de las personas en los mercados objetivo.

Finalmente, dijo, las empresas mantienen campañas internas permanentes, para concientizar a los trabajadores sobre la importancia de cuidarse dentro y fuera del trabajo, y sobre todo se les ha pedido prudencia ante esta pandemia, pues todavía hay personas que no creen en el coronavirus, y eso nos afecta a todos.

“Es muy importante que la gente continúe trabajando, por la situación económica; la sociedad tiene que valorar el esfuerzo que está haciendo la industria potosina, porque a través de ello pueden seguir subsistiendo muchas áreas de la economía, y es algo que debemos cuidar. Afortunadamente toda actividad industrial está considerada como esencial, por lo que es importante continuar con la labor productiva, porque será lo que prácticamente va a sostener el esquema económico nacional y de SLP”, apuntó.

