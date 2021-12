Restaurantes incrementan ventas de cenas navideñas

Aunque todavía no se consolidan las ventas por fiestas navideñas en los restaurantes, empresarios del sector reportan que hay muy buena respuesta por parte de los comensales, pues ya cuentan con muchas reservaciones para las últimas dos semanas del año.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, señaló que los primeros 15 días del mes han sido muy buenos, pues es cuando más reservaciones han recibido en sus negocios, sin embargo, será a partir de este fin de semana cuando se empiece a reflejar la mayor actividad económica para ellos.

Explicó que varios restaurantes están ofreciendo menús especiales a la carta para cenas navideñas, a tres y/o cuatro tiempos; el costo varía acorde al tipo de platillos que se elijan, el número de tiempos y también la cantidad de personas.

“Para los restaurantes ésta es la mejor temporada del año, en condiciones normales; hasta ahorita nos ha ido muy bien, pero aún no queremos echar campanas al viento, pues no sabemos qué pueda pasar con la pandemia”, expresó.

Por otro lado, dijo, que se reunirá con el Secretario de Salud Estatal, para solicitar que por ningún motivo se vayan a cerrar restaurantes o se les restrinja el horario en próximas fechas, pues ya tienen reservados casi todos los días para cenas navideñas en sus negocios.

“Es importante evitar desde ahorita que se empiece a perder el control; que se supervisen los protocolos sanitarios en todos los lugares y no permitan que estos se dejen de aplicar, para garantizar que las personas ya no se sigan contagiando, pero, también queremos que no nos cierren, porque eso sería terrible para nosotros”, agregó.