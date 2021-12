Restauranteros retoman contratación de personal en sus establecimientos

El sector restaurantero se encuentra por ahora en el mejor momento, dentro de la nueva era de pandemia, pues han comenzado a contratar nuevamente personal, luego de que hace más de un año se vieron en la necesidad de reducir sus plantillas laborales al 50 por ciento.

Así lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, quien comentó que, a pesar de que seguimos con una pandemia activa, los restaurantes ya pueden operar a una mayor capacidad, a un 80 por ciento, y en sus horarios habituales, acorde a su licencia de funcionamiento; esto hace un año era impensable para muchos, incluso en este 2021 ya se podrán tener cenas navideñas en los establecimientos, cuando en el 2020 no se pudieron realizar.

No obstante, el empresario apuntó que, ahora que están teniendo una mejor afluencia de comensales, los restaurantes necesitan nuevamente ampliar sus plantillas laborales, por lo que, están empezando a contratar nuevas personas y las están capacitando de cero, porque los empleados que tenían antes se fueron a la Zona Industrial.

“Nunca, en la nueva era de pandemia, hemos estado mejor que ahorita. Lo que queremos ahora es reforzar nuestras plantillas y cubrir todas las vacantes que tenemos, pues necesitamos fortalecer el servicio, contratar más gente que no la hay, por lo que tenemos que estar buscando y capacitando”, expresó.

Kasis Chevaile reconoció que volver a cubrir las vacantes de sus plantillas laborales no ha sido una tarea sencilla, pues deben capacitar a la gente desde el servicio al cliente, temas de cocinas, administrativos, etc., lo cual les ha costado tiempo y dinero; no obstante, confían que en poco tiempo puedan tener nuevamente estables sus plantillas, para poder ofrecer un servicio de calidad a sus comensales.

“Esperamos poder crecer y estabilizar nuestras plantillas, poder cumplir con todas nuestras obligaciones laborales, en el ámbito de tener la certidumbre de que la gente que contratamos ahorita no la tenemos que correr mañana”, agregó.

