Reparan y reinstalan busto de Ponciano Arriaga

A más de un año de haber sido vandalizado, el busto en bronce del ilustre potosino Ponciano Arriaga Leija fue reparado y reinstalado en el Congreso del Estado, sin que hasta el momento se haya sancionado a los responsables.

La presidenta de la Directiva, diputada Vianey Montes Colunga encabezó la ceremonia a la que asistieron la magistrada Alma Delia González Centeno representante del Poder Judicial, Marco Polo Méndez Alonso consejero de la Asociación de Abogados, José Ramón Reyes Estrada representante del Consejo Potosino de Abogados y el Gran Maestro de la Logia del Potosí José Refugio Chavarría López así como diputadas y diputados.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

Recordó que en sucesos acontecidos en junio del año pasado, el busto fue vandalizado de manera incomprensible por un grupo de ciudadanos exaltados y abusando de la libertad que nuestras leyes consagran, pues no existe explicación alguna para lesionar el patrimonio histórico de nuestro estado y de nuestro país.

“Hoy a 15 meses de aquellos hechos y antes de que concluya la LXII Legislatura, me honra volver a colocar en el lugar de honor que a esta figura histórica le corresponde, el busto broncíneo del licenciado Ponciano Arriaga Leija”, dijo la diputada.

Añadió que “el sentir de esta Legislatura y debo decirlo con todas sus letras, es la falta de acción de las instancias encargadas de procurar justicia, pues tanto en el fuero común como en el fuero federal, se presentaron oportunamente las correspondientes denuncias en contra de los sujetos que, de manera iracunda e irracional, atacaron sin razón alguna este recinto legislativo, causando una gran cantidad de daños, ultrajando la Bandera Nacional, dañando el busto que el día de hoy restituimos a su lugar de honor”.

Raymundo Rocha | El Sol de San Luis

La diputada Vianey Montes, desde el recinto legislativo, hizo un llamado a las respectivas fiscalías –del Estado y de la República- para que recuerden la frase inmortal de Ponciano Arriaga “El pueblo cree, el pueblo espera, no hagamos ilusoria su postrera esperanza” y en este caso, es el Congreso del Estado la víctima de esa irracional violencia.

“Exigimos justicia, no la estamos implorando, como representante popular me pongo en el lugar de cualquiera de mis representados y me agobia la impotencia ante la falta de justicia”.

Puntualizó que “todos, en su momento, podemos ser víctimas de la violencia inexplicable y no debemos perder la esperanza en la búsqueda de justicia; a nuestro insigne potosino, se la hemos hecho en este acto”.