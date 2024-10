Prometen “ordenar” vida nocturna de la capital para evitar otro caso “Rich”

Tras presidir la sesión de instalación de la Comisión Permanente de Comercio, Anuncios y Espectáculos, el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos reiteró que habrá sanciones severas para responsables de antros que no atienden las disposiciones.

“No satanizo, lo que queremos es ordenar la vida nocturna de San Luis Potosí”, aseveró. “No queremos que casos como el del (antro) Rich vuelvan a suceder”, agregó.

Indicó que en los próximos días hará llegar a las y los regidores que integran la citada comisión edilicia, las modificaciones que se plantean principalmente al reglamento de eventos y espectáculos

“Queremos que no entren menores a los antros, no están en edad y desarrollo, que no vendan alcohol adulterado en algunos, que se respeten los horarios, que se cuide la vida de los vecinos, son algunas de las pistas que comparto…”, detalló.

Citó, por ejemplo, que el fin de semana se clausuró un lugar en el que se desarrollaba un supuesto evento privado, pero que resultó que no era tal y además de cover se cobraba el alcohol y la cerveza, y cuyos organizadores más tarde retiraron los sellos y reanudaron la fiesta.

La Comisión Permanente de Comercio, Anuncios y Espectáculos, estará presidida por el regidor Eikoo Koasicha Hipólito y tendrá a su cargo el impulsar el desarrollo económico y regular las actividades comerciales y de espectáculos en la capital potosina, entre otras.

Durante la instalación de la comisión edilicia, el presidente del Centro Empresarial Mexicano de San Luis Potosí, Javier Ramírez, aseguró que se trabajará estrechamente con la Dirección de Comercio, y que se actuará siempre bajo lineamientos y el marco legal.

“Queremos que los anuncios, los espectáculos y el comercio San Luis Potosí se desarrolle de forma que se respeten los derechos de todos”, sostuvo.

Además de la citada Comisión, Koasicha Hipólito, también encabeza la de Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas.

Consideró que se dio un paso importante para el fortalecimiento del comercio y espectáculos en la ciudad.